El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, celebró que, gracias al Operativo Tormenta, la temporada de lluvias no dejó afectaciones en la demarcación, como sí ocurrió en otras alcaldías.

"Podemos presumir un saldo blanco en cuanto a la protección del patrimonio de nuestros vecinos”, dijo durante la entrega de reconocimientos por el desempeño de trabajadores del área de Drenaje y Parques y Jardines de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, así como de Protección Civil de la alcaldía, durante esta temporada.

El funcionario explicó que esto fue gracias a la política de prevención y de concientización que se lleva a cabo en la alcaldía, de la mano de la población y del sector privado, así como de los "Centinelas del Trueno", que trabajaron día y noche, incluso durante las tormentas para lograr este saldo blanco.

Recordó que el Operativo Tormenta, en el que se atendieron más de 80 solicitudes de combate a encharcamientos, consistió en un dispositivo integral de atención a emergencias, operando 24/7, con brigadas especializadas en desazolve, supervisión y respuesta inmediata a cualquier contingencia.

Mauricio Tabe refirió que además se contó con seis equipos de desazolve, camionetas de supervisión, ambulancias, bombas de succión y personal capacitado de Protección Civil y de Servicios Urbanos listos para actuar.

Además, agregó, se vigilaron ocho puntos críticos de inundaciones en colonias como Tlaxpana, Popotla, Anáhuac y San Miguel Chapultepec, donde se reforzaron acciones preventivas.

“Este éxito no fue suerte, sino resultado de un trabajo preventivo incansable, desazolves constantes, monitoreo en tiempo real y coordinación con la ciudadanía para reportar riesgos tempranos. Aquí en Miguel Hidalgo sí hacemos el trabajo, no esperamos a la crisis para reaccionar, sino que prevenimos todos los días porque tenemos un equipo que se anticipa”, destacó el alcalde de Miguel Hidalgo.

