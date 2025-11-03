Más Información

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, celebró que, gracias al , la temporada de lluvias no dejó afectaciones en la demarcación, como sí ocurrió en otras alcaldías.

"Podemos presumir un saldo blanco en cuanto a la protección del patrimonio de nuestros vecinos”, dijo durante la entrega de reconocimientos por el desempeño de trabajadores del área de Drenaje y Parques y Jardines de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, así como de Protección Civil de la alcaldía, durante esta temporada.

El funcionario explicó que esto fue gracias a la política de prevención y de concientización que se lleva a cabo en la alcaldía, de la mano de la población y del sector privado, así como de los "Centinelas del Trueno", que trabajaron día y noche, incluso durante las tormentas para lograr este saldo blanco.

Recordó que el Operativo Tormenta, en el que se atendieron más de 80 solicitudes de combate a encharcamientos, consistió en un dispositivo integral de atención a emergencias, operando 24/7, con brigadas especializadas en , supervisión y respuesta inmediata a cualquier contingencia.

Lee también

Mauricio Tabe refirió que además se contó con seis equipos de desazolve, camionetas de supervisión, ambulancias, bombas de succión y personal capacitado de Protección Civil y de Servicios Urbanos listos para actuar.

Además, agregó, se vigilaron ocho puntos críticos de inundaciones en colonias como Tlaxpana, Popotla, Anáhuac y San Miguel Chapultepec, donde se reforzaron acciones preventivas.

“Este éxito no fue suerte, sino resultado de un trabajo preventivo incansable, desazolves constantes, monitoreo en tiempo real y coordinación con la ciudadanía para reportar riesgos tempranos. Aquí en Miguel Hidalgo sí hacemos el trabajo, no esperamos a la crisis para reaccionar, sino que prevenimos todos los días porque tenemos un equipo que se anticipa”, destacó el alcalde de Miguel Hidalgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]