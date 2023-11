Luego del incendio en una bodega de zapatos ubicada en las calles de Honduras y Aztecas, colonia Centro, personal de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por la alcaldesa Sandra Cuevas, anunció que con el apoyo de la iniciativa privada otorgarán préstamos a los afectados.

Hasta las 22:00 horas de este jueves, la alcaldesa de Cuauhtémoc permanecía en el sitio del siniestro donde apoyó a sacar mercancía, mientras que al estar casi extinguido el fuego, llegó el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Incendio consume bodega de calzado en el Centro Histórico

La demarcación indicó que Batres llegó escoltado por elementos de la policía y empezó a cerrar el paso a todas las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo a la alcaldesa Sandra Cuevas.

Esta acción la descalificó la edil: "Viene a querer presumir de un trabajo que no hizo, que no estuvo con la gente, que no vio su angustia que no vio cómo estaban padeciendo. Nosotros estuvimos corriendo, ustedes nos vieron, hicimos una cadena para sacar las mercancías”.

“No vamos a permitir que venga así sea el responsable de la Jefatura de Gobierno, sea quien sea no lo vamos a dejar entrar si no viene desde el principio, si no está al pendiente de la gente”, dijo.

Cuevas precisó que todo está arreglado y “ahora si viene (Batres) a pararse aquí. Para que vean que de mí pueden decir muchas cosas, pero la gente más difícil está en Tepito, en la Lagunilla, en el Centro, vean cómo nos respaldan porque venimos con el corazón y porque somos igual que ellos”, expresó.

Sobre el incendio, explicó que todo empezó en la plaza trasera conocida como "la de los Barrios, de la gente de los Barrios" a quienes "vamos a apoyar también". "Mañana vamos a tener una mesa de diálogo y voy a generar con la iniciativa privada que les presten cierto recurso para que sigan trabajando”, indicó.

Además, informó que iniciará una investigación para tener certeza de lo que provocó el incendió y dejó sin trabajo a decenas de familias que comercializaban en esta zona.

“No soy como Morena a quien no le interesa la gente, ahí está el ejemplo de Acapulco, vean cómo está destrozado, han acabado con todo y no les importa la gente. A mí me importa la gente, no me importa el cargo, no me importa si me dan otro puesto, me importa responderle a la gente con amor, me importa responderle a la gente con recurso económico para que trabajen en esta época navideña”, declaró Sandra Cuevas.

