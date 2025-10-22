La alcaldía Cuauhtémoc informó que realizó más de 150 acciones entre entrega de accesorios, asesorías y servicios de bienestar sin costo, como parte una nueva jornada de "Súmale Vecinal" en la que participó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Señaló que, durante la actividad, que se realizó en el Mercado Paulino Navarro, se entregaron 35 lentes para vista cansada, se realizaron 20 pruebas de VIH, 10 asesorías en salud sexual, 10 atenciones médicas, 4 dentales, así como 14 cortes de cabello, 10 faciales y 10 sesiones de acupuntura.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México brindó orientación a locatarios y visitantes sobre mecanismos de denuncia y acompañamiento. Foto: Especial.

Además se practicaron 15 pruebas de antígeno prostático, 15 de colesterol y 15 de ácido úrico, así como 4 consultas médicas; en suma, 113 personas fueron beneficiadas en esta acción.

Lee también: Clara Brugada asegura que la CDMX está organizando un Mundial fuera del estadio para el próximo año

En un comunicado informó que, adicionalmente, personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) brindó orientación a locatarios y visitantes sobre mecanismos de denuncia y acompañamiento.

Destacó que "Súmale Vecinal" es un programa impulsado por la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, que acerca servicios de salud, bienestar y orientación legal a las colonias, barrios y mercados de la demarcación.

El programa ha beneficiado a miles de personas con atención gratuita Foto: Especial.

Resaltó que desde su puesta en marcha, el programa ha beneficiado a miles de personas con atención gratuita en optometría, revisión dental, antígeno prostático, salud mental, nutrición, pruebas de laboratorio y asesorías jurídicas.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, ha señalado que el objetivo de este programa -realizado gracias a un convenio de colaboración con asociaciones como Fundación Marie Stopes, INSADE AC, Fundación México Vivo, INSPIRA AC, Hecho con VIHDA y Consejo Ciudadano- es acercar la atención a donde la gente la necesita y garantizar que nadie se quede sin acceso a los servicios más básicos por falta de recursos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr