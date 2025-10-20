Un ciudadano norteamericano fue encontrado sin vida dentro del elevador de un hotel en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado lunes.

El cuerpo estaba semidesnudo y los empleados del hotel no supieron explicar qué pasó por lo que agentes de la fiscalía Capitalina ya investigan el hecho.

Los primeros informes policiacos detallan que el incidente se registró la madrugada de este lunes, la víctima fue identificada como Michael David “N”, de 27 años de edad.

Fue una empleada del hotel Kukun, ubicado en Insurgentes Sur 348 esquina Chiapas, colonia Roma Norte, detectó el cuerpo de dicha persona y dio aviso a la gerencia del establecimiento.

Luego del reporte e ingresaron al estacionamiento, el cadáver estaba tirado en el elevador sólo con un calzoncillo. Por tal motivo avisaron a la fiscalía local , y momentos después arribaron peritos y agentes de investigación para iniciar las primeras diligencias.

Al realizar una inspección en la habitación donde se encontraba hospedado el americano hallaron diversos envoltorios del medicamento Clonazepam, así como dos notas escritas en inglés con plumón color rojo dirigidos a varios de sus familiares.

Tras las primeras investigaciones el cuerpo del ciudadano estadounidense y los indicios fueron retirados y trasladados al anfiteatro ministerial para dar continuidad a las indagatorias.

