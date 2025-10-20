Más Información

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Productores limoneros señalan a "Los Viagras" del asesinato de Bernardo Bravo; "cumplieron su amenaza", acusan

Productores limoneros señalan a "Los Viagras" del asesinato de Bernardo Bravo; "cumplieron su amenaza", acusan

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Un ciudadano norteamericano fue dentro del elevador de un hotel en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado lunes.

El cuerpo estaba semidesnudo y los empleados del hotel no supieron explicar qué pasó por lo que agentes de la fiscalía Capitalina ya investigan el hecho.

Los primeros informes policiacos detallan que el incidente se registró la madrugada de este lunes, la víctima fue identificada como Michael David “N”, de 27 años de edad.

Lee también

Fue una empleada del hotel Kukun, ubicado en Insurgentes Sur 348 esquina Chiapas, colonia Roma Norte, detectó el cuerpo de dicha persona y dio aviso a la gerencia del establecimiento.

Luego del reporte e ingresaron al estacionamiento, el cadáver estaba tirado en el elevador sólo con un calzoncillo. Por tal motivo avisaron a la fiscalía local , y momentos después arribaron peritos y agentes de investigación para iniciar las primeras diligencias.

Lee también

Al realizar una inspección en la habitación donde se encontraba hospedado el americano hallaron diversos envoltorios del medicamento , así como dos notas escritas en inglés con plumón color rojo dirigidos a varios de sus familiares.

Tras las primeras investigaciones el cuerpo del ciudadano estadounidense y los indicios fueron retirados y trasladados al anfiteatro ministerial para dar continuidad a las indagatorias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]