Al menos 50 operadores de pipas de agua bloquean desde las 12:45 horas de este lunes la circulación en Calzada de Tlalpan y Anillo Periférico, a la altura de la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan, para exigir mejoras en el suministro de agua y la reparación del pozo ubicado en Huipulco y Periférico.

Los inconformes arribaron con al menos siete pipas y atravesaron las unidades sobre los carriles de Periférico Poniente, dirección norte-sur, así como en Calzada de Tlalpan hacia el sur, lo que ha generado afectaciones viales severas en la zona.

Los manifestantes aseguran que desde hace semanas enfrentan baja presión de agua en los puntos de carga, además de retrasos derivados de la colocación de una válvula check que, según explicaron, ha reducido el flujo para el llenado.

Además, exigen atención inmediata para la reparación del pozo de Huipulco, el cual, aseguran, ha reducido la capacidad de distribución en la zona sur de la ciudad.

