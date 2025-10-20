Más Información
Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala
ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp
Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice
Al menos 50 operadores de pipas de agua bloquean desde las 12:45 horas de este lunes la circulación en Calzada de Tlalpan y Anillo Periférico, a la altura de la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan, para exigir mejoras en el suministro de agua y la reparación del pozo ubicado en Huipulco y Periférico.
Los inconformes arribaron con al menos siete pipas y atravesaron las unidades sobre los carriles de Periférico Poniente, dirección norte-sur, así como en Calzada de Tlalpan hacia el sur, lo que ha generado afectaciones viales severas en la zona.
Lee también El IPN celebra los 20 años del Metrobús con exposición fotográfica sobre su evolución
Los manifestantes aseguran que desde hace semanas enfrentan baja presión de agua en los puntos de carga, además de retrasos derivados de la colocación de una válvula check que, según explicaron, ha reducido el flujo para el llenado.
Además, exigen atención inmediata para la reparación del pozo de Huipulco, el cual, aseguran, ha reducido la capacidad de distribución en la zona sur de la ciudad.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]