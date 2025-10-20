Más Información

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Al menos 50 operadores de pipas de agua bloquean desde las 12:45 horas de este lunes la circulación en y Anillo Periférico, a la altura de la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan, para exigir mejoras en el suministro de agua y la reparación del pozo ubicado en Huipulco y Periférico.

Los inconformes arribaron con al menos siete pipas y atravesaron las unidades sobre los carriles de Periférico Poniente, dirección norte-sur, así como en Calzada de Tlalpan hacia el sur, lo que ha generado afectaciones viales severas en la zona.

Lee también El IPN celebra los 20 años del Metrobús con exposición fotográfica sobre su evolución

Los manifestantes aseguran que desde hace semanas enfrentan baja presión de agua en los puntos de carga, además de retrasos derivados de la colocación de una válvula check que, según explicaron, ha reducido el flujo para el llenado.

Además, exigen atención inmediata para la reparación del pozo de Huipulco, el cual, aseguran, ha reducido la capacidad de distribución en la zona sur de la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]