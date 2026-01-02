Más Información

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

La , dio a conocer que a través de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación y con el apoyo de elementos de Blindar BJ 360°, realizó 44 en la demarcación, luego del , registrado este 2 de enero, que se percibió en la CDMX.

Ante esto, el alcalde de Benito Juárez, , afirmó que “desde el minuto uno se activaron todos los protocolos para salvaguardar la vida de los habitantes de Benito Juárez”.

“Afortunadamente los vecinos actuaron y evacuaron sus viviendas que en general están sin afectaciones, salvo algunos daños menores que están siendo evaluados por Protección Civil. Seguimos pendientes por las más de 400 réplicas que se ha registrado”, dijo.

En un comunicado, la alcaldía precisó que personal especializado ha realizado 44 revisiones en distintos inmuebles con daños menores y sin que hasta ahora se reporten riesgos mayores para la población.

Alcaldía Benito Juárez realiza 44 revisiones de inmuebles tras sismo en Guerrero. Foto: Especial.
Las colonias donde vecinos han solicitado atención por parte de la autoridad son: Álamos, Albert, Del Valle, General Anaya, Nápoles, Nativitas y Portales.

En un comunicado, la alcaldía reiteró que se reportó el fallecimiento de una persona mayor de 60 años, quien presuntamente sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el proceso de evacuación de su edificio.

“Al arribo de los servicios de emergencia, se confirmó que ya no presentaba signos vitales”.

Asimismo, se registró la caída de un árbol y un poste, lo que ocasionó la obstrucción de la vialidad y daños a un vehículo.

