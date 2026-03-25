La alcaldía Benito Juárez firmó un convenio con diversas instituciones educativas para ampliar el acceso a la educación mediante descuentos en colegiaturas para vecinos, trabajadores de la alcaldía y sus familias.

Estas alianzas representan una de las acciones más relevantes de la administración en materia de desarrollo social, al fortalecer las oportunidades de formación académica en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado.

“Este es uno de los convenios más importantes para nuestra alcaldía, porque aquí la gente sabe que la educación es la base del éxito. En Benito Juárez, las y los vecinos se preparan, se esfuerzan y buscan salir adelante y nuestro compromiso es acompañarlos y darles más herramientas para lograrlo”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

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Entre las instituciones participantes se encuentran el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas; la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C.; Colegio Héroes y la Universidad Amerike Campus CDMX, que ofrecerán beneficios al público en general. Asimismo, la Universidad Americana del Noroeste S.C. y la Universidad Latinoamericana S.C. firmaron convenios específicos para otorgar descuentos a trabajadores de la alcaldía y sus familiares.

Representantes de las instituciones educativas subrayaron el impacto de esta colaboración.

La Consejera de Finanzas de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C., Jennifer Guerrero, dijo que el convenio abre puertas a la alcaldía Benito Juárez en cuestión de becas para toda su gente.

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“Nosotros integramos a las personas para su formación, capacitación y actualización en toda Latinoamérica. Hoy ofrecemos beneficios con descuentos adicionales para estudiar licenciaturas, maestrías y continuar su preparación profesional. La beca se mantiene durante todo el tiempo siempre que se cumplan los requisitos académicos, por lo que invitamos a trabajadores, familiares y residentes a aprovechar esta gran oportunidad”, dijo.

En tanto, el director de Lottus Empresarial de la Universidad Americana del Noroeste S.C. y la Universidad Latinoamericana S.C., Edvard Pettersen, reafirmó su compromiso en colaboraciones a corto, mediano y largo plazo. “Estamos encantados de participar en este evento, siempre en pro de la capacitación, el desarrollo y el impacto en la sociedad de las familias y de todos los colaboradores que forman parte de la alcaldía Benito Juárez. Encantados de seguir colaborando en proyectos a corto, mediano y largo plazo en capacitación, desarrollo de habilidades técnicas”, añadió.

Las becas contempladas abarcan desde nivel preescolar hasta licenciaturas en 52 áreas, entre ellas Mercadotecnia, Psicología, Derecho, Comercio y Finanzas Internacionales, así como estudios de posgrado en Derecho, Administración, Liderazgo y Planeación Fiscal Corporativa.

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