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La Alcaldía Álvaro Obregón fue reconocida con la distinción “Tree Cities of the World 2025” debido a su labor en protección del arbolado urbano, recuperación de espacios verdes y promoción de una agenda de sostenibilidad ambiental en la zona.
A través de un comunicado, la demarcación dijo que este reconocimiento fue el resultado de las políticas ambientales impulsadas durante 2025 en materia de conservación ecológica y fortalecimiento de infraestructura ambiental.
Agregó que entre las acciones que contribuyeron a esta distinción está la jornada de reforestación realizada el 12 de julio de 2025 en Santa Rosa Xochiac, la cual contó con seguimiento técnico especializado de la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente.
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Con ello, acotó, también se refleja la visión gubernamental del alcalde Javier López Casarín, en una agenda verde mediante acciones de recuperación de barrancas, reforestación, protección de áreas naturales, proyectos de economía circular y estrategias de sostenibilidad urbana.
Finalmente, la alcaldía explicó que el programa Tree Cities of the World es promovido por Reforestemos México, Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organismos que impulsan una red global de ciudades enfocadas en el cuidado de los árboles, la gestión ambiental responsable y la mejora de la calidad de vida en las comunidades.
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JACL/cr
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