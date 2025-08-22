Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, supervisó este viernes 22 de agosto el operativo de disuasión en la colonia Ciudad Cuauhtémoc. Esta acción forma parte de la estrategia Mando Unificado Oriente que busca inhibir delitos de alto impacto en zonas conflictivas.

El despliegue de seguridad contempló a más de 100 elementos federales y 24 patrullas de la Marina, Sedena, Guardia Nacional y policía municipal, que desde tempranas horas realizaron recorridos disuasivos y patrullaron por zonas donde la gente se siente insegura.

La morenista aseguró que "en Ecatepec mantenemos una estrategia de seguridad por cuadrantes, la cual se fortalece con el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno".

Por medio de redes sociales dijo que a través del Mando Unificado Oriente, que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca combatir delitos como robo de vehículo, transporte, robo a transportistas y despojo, entre otros.

"Seguimos trabajando para devolver la tranquilidad a nuestras colonias", aseguró.

