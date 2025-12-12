Ecatepec, Mex.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, informó que al menos 2 millones de feligreses cruzaron por Ecatepec durante su trayecto con destino a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, y no se reportaron incidentes.

El gobierno municipal desplegó para esta festividad tradicional el operativo “Peregrino Seguro”, que brindó acompañamiento policial de fuerzas de Ecatepec, estatales y federales; además de atención médica por padecimientos menores derivado de largas caminatas.

Cisneros indicó que en el operativo “Peregrino Seguro” se instalaron 5 módulos de atención médica e hidratación en los que participaron 300 elementos y 80 unidades de los diversos agrupamientos de la policía municipal, Marina, Guardia Nacional, Defensa, Protección Civil y policía estatal.

Al menos 2 millones de peregrinos cruzan Ecatepec en su camino a la Basílica de Guadalupe. (Foto: especial)

Respecto a la atención médica, la alcaldesa puntualizó que se sumaron a las labores 91 elementos de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano, así como tres ambulancias del sector privado, tres unidades más del municipio de Nezahualcóyotl y una del SUTEyM, quienes prestaron atención a 2 mil 500 peregrinos.

“Los motivos más reiterados para atención médica de peregrinos fueron lesiones musculares, ámpulas, contusiones, luxaciones, adormecimiento de pies, hipertensión y esguince, derivados de largos periodos de caminata”, precisó el gobierno de Ecatepec.

El municipio fue paso de feligreses provenientes de municipios como Teotihuacán, Temascalapa, Pachuca, Zumpango, Hueypoxtla, Jilotzingo, Tizayuca, Tecámac y Acolman, entre otros.

Además, policías ayudaron a una mujer a encontrar a su hija, a la cual perdió de vista ante el paso de los cientos de miles de peregrinos. Para hallarla, emplearon altavoces y la reintegraron a su núcleo familiar.

Los motivos más reiterados para atención médica fueron lesiones musculares, ámpulas, contusiones, luxaciones, adormecimiento de pies, hipertensión y esguince. (Foto: especial)

Y en otro hecho, un menor de 11 años de edad también fue puesto a salvo tras extraviarse de manera breve entre la multitud de gente.

Y a partir de las 13:00 de este viernes, debido a la baja afluencia de peregrinos, comenzaron a retirar los módulos de atención e hidratación para que paramédicos y personal operativo retornaran a sus actividades. Sin embargo, se quedó activado un patrullaje permanente en toda la vialidad y monitoreo por las cámaras del C4.

