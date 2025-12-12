Más Información
Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43
Trump minimiza nuevas fotos con el pederasta Epstein publicadas por el Congreso; "no son gran cosa", dice
Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina
FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente
Ecatepec, Mex.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, informó que al menos 2 millones de feligreses cruzaron por Ecatepec durante su trayecto con destino a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, y no se reportaron incidentes.
El gobierno municipal desplegó para esta festividad tradicional el operativo “Peregrino Seguro”, que brindó acompañamiento policial de fuerzas de Ecatepec, estatales y federales; además de atención médica por padecimientos menores derivado de largas caminatas.
Cisneros indicó que en el operativo “Peregrino Seguro” se instalaron 5 módulos de atención médica e hidratación en los que participaron 300 elementos y 80 unidades de los diversos agrupamientos de la policía municipal, Marina, Guardia Nacional, Defensa, Protección Civil y policía estatal.
Respecto a la atención médica, la alcaldesa puntualizó que se sumaron a las labores 91 elementos de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano, así como tres ambulancias del sector privado, tres unidades más del municipio de Nezahualcóyotl y una del SUTEyM, quienes prestaron atención a 2 mil 500 peregrinos.
Leer también: Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina
“Los motivos más reiterados para atención médica de peregrinos fueron lesiones musculares, ámpulas, contusiones, luxaciones, adormecimiento de pies, hipertensión y esguince, derivados de largos periodos de caminata”, precisó el gobierno de Ecatepec.
El municipio fue paso de feligreses provenientes de municipios como Teotihuacán, Temascalapa, Pachuca, Zumpango, Hueypoxtla, Jilotzingo, Tizayuca, Tecámac y Acolman, entre otros.
Además, policías ayudaron a una mujer a encontrar a su hija, a la cual perdió de vista ante el paso de los cientos de miles de peregrinos. Para hallarla, emplearon altavoces y la reintegraron a su núcleo familiar.
Y en otro hecho, un menor de 11 años de edad también fue puesto a salvo tras extraviarse de manera breve entre la multitud de gente.
Y a partir de las 13:00 de este viernes, debido a la baja afluencia de peregrinos, comenzaron a retirar los módulos de atención e hidratación para que paramédicos y personal operativo retornaran a sus actividades. Sin embargo, se quedó activado un patrullaje permanente en toda la vialidad y monitoreo por las cámaras del C4.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]