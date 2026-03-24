A cinco días del partido de México-Portugal, usuarios se movilizan “como pueden” para llegar a las inmediaciones del Estadio Banorte, ya que padecen congestionamiento vial en Calzada de Tlalpan y un complicado servicio del Tren Ligero y Línea 2 del Metro por los cierres de estaciones debido a trabajos de rehabilitación.

“Es pesado, a veces tomo el camión y así me libro del caos de bajar y subir al Tren Ligero y RTP, pero cuando hay tráfico, pues conviene más el Metro y Tren, ahora sí que hay que andar tanteando qué es mejor”, sostuvo Anahí González.

El Tren Ligero y la Línea 2 del Metro se encuentran sometidos a procesos de rehabilitación. Desde el 9 de febrero el tramo de Viaducto y Chabacano tiene un horario de cierre especial por labores que se ejecutan por la noche, mientras que la estación San Antonio Abad está cerrada desde el 17 de marzo en todo el horario de operación y de manera indefinida, aunque las acciones tendrán que concluir previo al Mundial de junio de este año.

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El horario de fin de servicio de las estaciones Viaducto y Chabacano es a las 22:00 horas y los sábados a las 20:00 horas; mientras que los domingos permanecen cerradas todo el día.

“Es pesado. Cuando vienes de trabajar, ni pensar en caminar las tres estaciones cerradas, forzosamente tienes que formarte para el RTP o tomar camión, pero cuando llueve, en la noche y en hora pico, es un caos ahorita”, comentó Lourdes Villegas.

Mientras que el Tren Ligero mantiene cerrada la estación Tasqueña desde finales de 2025 por labores de ampliación de la terminal, ya que nuevos trenes con mayor capacidad fueron adquiridos por el gobierno capitalino.

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“Afuera del Metro General Anaya tomo el camión que va y me deja en el Azteca, es más sencillo que subir al metro y tomar el RTP por una estación. Creo que ahorita nos movemos como podemos. Es un lío”, puntualizó Fernando Valdez.

“La Línea 2 se detiene mucho cuando llueve, es el mayor problema. Las estaciones no las veo mal, quizás debería de haber algunos botes de basura para que sea más limpio”, refirió Antonio Santamaría.

“Cuando se detiene el servicio es porque alguien se arrojó a las vías. No sé cómo cambie ahora que sea el Mundial, tan sólo cuando jugaban en el Azteca, esto era complicado, las porras pueden llenar vagones y, si no me equivoco, el Mundial es en época de lluvias. Me temo que será un lío, porque sobre Calzada de Tlalpan hay mucho tráfico, realmente sí es lío moverse en esta zona”, expuso David Cruz.

También otra de las opciones que tienen los usuarios son los camiones y microbuses que transitan por Tlalpan hacia el coloso de Santa Úrsula. “con las obras que hay ahorita, conviene cuando no hay tanto tráfico, porque es más directo. Depende de cómo estés de humor o si hay tráfico, vas tarde o con tiempo”, señaló Felipe Torres.