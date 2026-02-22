Más Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que detuvo a un hombre que posiblemente, tras una discusión, agredió a que perdió la vida en un hospital, en calles de la alcaldía Iztacalco.

Explicó que los hechos ocurrieron en las calles 2 de agosto y 10 de marzo, donde un hombre de 67 años de edad se encontraba en el suelo con visibles manchas hemáticas.

Detalló que al entrevistar a un supuesto testigo, éste aseguró que el adulto mayor momentos antes tuvo una discusión con un sujeto quien lo golpeó en la cabeza en varias ocasiones, por lo que solicitaron los servicios de emergencia.

Mencionó que paramédicos que llegaron al apoyo diagnosticaron al lesionado con traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado a un hospital donde posteriormente se informó que .

En un comunicado, la dependencia refirió que el supuesto testigo señaló al posible agresor que se encontraba metros adelante, por lo que los uniformados detuvieron al sujeto de 29 años de edad, a quien le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

