TIzimín, Yucatán.- Gran indignación ha generado el maltrato a un adulto mayor en calles de este municipio, quien además presenta discapacidad; la autora del ataque fue su propia hija.

Los primeros reportes indican que la agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que transitaba sobre la calle 51 entre 54 y 56, fueron alertados por vecinos para que intervinieran y detuvieran a una mujer que golpeaba a un anciano, que estaba en silla de ruedas y a quien había tirado al pavimento.

Cuando los agentes llegaron al sitio vieron a un hombre, de unos 80 años, que pedía ayuda a gritos tirado en el piso; los policías intentaron ayudarlo pero una mujer intentó impedirlo.

Sin embargo, la víctima y los testigos identificaron a la agresora como su hija, y a quien alejaron de su padre, mientras que los agentes levantaban al anciano y lo colocaban nuevamente en su silla de ruedas.

Minutos después arribaron paramédicos de la SSP, quienes valoraron a la víctima quien presentaba golpes y lesiones, por lo que fue llevado al hospital para una valoración médica más exhaustiva.

La agresora, en tanto, fue detenida y llevada a la cárcel municipal donde enfrentará cargos por golpear a su anciano padre, ya que los vecinos aseguran que la mujer obliga a su padre a pedir limosna.

