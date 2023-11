El alcalde de Cuajimalpa con licencia, Adrián Rubalcava, propuso la construcción de Módulos de Descanso a las afueras de los hospitales de la CDMX, para que los familiares de pacientes en terapia intensiva, puedan pernoctar y estar protegidos de las inclemencias del tiempo.

En una visita sorpresa que realizó a las afueras del área de urgencias del Hospital General de México, el edil, entregó cenas calientes, pan y té, y constató las condiciones en que muchos familiares esperan a que algún ser querido sea dado de alta, mientras buscan algo de comer o medicamentos.

El alcalde de Cuajimalpa realizó una visita sorpresa a las afueras del área de urgencias del Hospital General de México. Foto: Especial

El edil señaló que estos Módulos de Descanso contarán con camas, regadera y baño y adelantó que pedirá autorización a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para poner en marcha, una prueba piloto de esta propuesta, a las afueras de dicho hospital, ubicado en la colonia Doctores.

“Voy a ver si la alcaldesa me da chance de hacerlo y si me da chance, lo voy hacer con mi dinero, no con el dinero del gobierno”, aclaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rcr