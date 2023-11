La Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán una nueva reducción del suministro del agua, ante la crisis que se registra en el Sistema Cutzamala, ocasionada por las sequías, dio a conocer la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante esto, se acordó una reducción de 3 metros cúbicos por segundo en el suministro que llega a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de tal forma que el suministro pasará de 12.2 metros cúbicos por segundo a 9.2 metros cúbicos por segundo.

En conferencia de prensa conjunta con el Gobierno capitalino y autoridades federales, se dio a conocer que esta reducción afectará a 12 alcaldías de la CDMX.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, recordó que en los últimos años el Sistema Cutzamala ha enfrentado sequías durante el periodo de lluvias, por lo que se mantiene un bajo caudal del líquido.

“Ya hemos comentado en otros momentos que el sistema Cutzamala se encuentra en una situaciones crítica, no ha recibido el agua que regularmente estaba recibiendo, no es un problema nuevo, tiene varios años. No obstante tenemos un caudal de agua en el Cutzamala que es menor al que deberíamos tener para el abastecimiento de la Ciudad de México y del Estado de México”, indicó.

Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la CDMX recordó que se deben establecer programas de acción a corto, mediano y largo plazo para mantener el suministro de agua.

