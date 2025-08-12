Naucalpan, Méx.- A un día de iniciar el proceso de validación de documentos para ingresar a la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, 645 aspirantes acudieron a entregar sus papeles con el objetivo de formar parte de la primera generación.

La institución abrió 1 mil 046 espacios para cursar 11 licenciaturas en este inicio de ciclo escolar que está programado para comenzar el 8 de septiembre.

La validación de los documentos se realiza a un costado del auditorio Benito Juárez, en un horario de 10:00 y hasta las 16:00 horas. La atención se otorgará hasta el próximo día viernes 15 agosto.

La modalidad de la Universidad es híbrida, combina clases presenciales y virtuales para adaptar el aprendizaje a las necesidades de las y los estudiantes, informaron las autoridades.

Las carreras que hasta este momento más demandan tienen son: Psicología, Contaduría y Finanzas; Derecho y Criminología.

También se impartirán Ingeniería en Control y Automatización; Ingeniería en Inteligencia Artificial; Administración y Comercio; Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas; Ciencias de Datos para Negocios; Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas; Economía y Desarrollo Sostenible; Urbanismo y Desarrollo Metropolitano; así como Turismo.

