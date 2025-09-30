Más Información

Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Gobierno de Campeche expropia cuatro predios vinculados a familiares de "Alito" Moreno; suman 70 mil metros cuadrados

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de y posible caída de granizo para la noche de este martes 30 de septiembre y madrugada del miércoles 1 de octubre en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

Las son Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en las que se prevé caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, entre las 21:05 horas y las 2:00 de la madrugada del 1 de octubre.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

