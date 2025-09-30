La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este martes 30 de septiembre y madrugada del miércoles 1 de octubre en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en las que se prevé caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, entre las 21:05 horas y las 2:00 de la madrugada del 1 de octubre.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes 30/09/2025 y madrugada del miércoles 01/10/2025 en las demarcaciones de @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/ljqzAPUfHG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 1, 2025

