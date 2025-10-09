Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por persistencia de para la noche de este jueves 9 de octubre en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevé de entre 15 y 29 milímetros entre las 20:00 y las 23:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

