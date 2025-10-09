La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche de este jueves 9 de octubre en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se prevé caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros entre las 20:00 y las 23:00 horas.

Se activa Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del jueves 09/10/2025 en las demarcaciones de @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/5TPTFrYJCc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2025

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

