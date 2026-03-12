Más Información
"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral
Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, dirigente del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados
Preocupa a Jalisco aparición de policía creada por Lemus en narconómina de “El Mencho”; se hacen revisiones constantes, dice coordinador de seguridad
Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo
"Inquieta" al PT que en plan B de Sheinbaum se incluyan consultas en temas electorales; Morena "nos trata como si fuéramos extraños"
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 13 de marzo en la alcaldía Tlalpan.
En esa demarcación se esperan temperaturas de entre 4 y 6°C, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Lee también Togo, el pastor alemán que ayudó a encontrar a las víctimas del derrumbe en San Antonio Abad
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Lee también CDMX presenta imagen oficial rumbo al Mundial 2026; logo con ajolote y Quetzalcóatl representará a la ciudad
Asesinan a Luis Miguel Victoria Ranfla, ex líder sindical del ISSSTE en Periférico Sur; conductor se impacta contra muro de contención
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]