La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 13 de marzo en la alcaldía Tlalpan.

En esa demarcación se esperan temperaturas de entre 4 y 6°C, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

