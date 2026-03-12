Tras la cuarta contingencia por ozono del año, este jueves 12 de marzo, el programa Hoy No Circula que se implementa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), opera de forma regular.

De esta forma, este día, el programa aplica para vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, así como hologramas 1 y 2.

Recuerda que los autos con holograma 00 y 0 quedan exentos de las limitaciones del programa, al igual que los autos híbridos y eléctricos, por lo que no hay restricciones en estos casos.

El programa Hoy No Circula se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en algunos municipios conurbados del Estado de México, con la intención de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la zona, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo.

Lee también Clima CDMX hoy 12 de marzo; se prevén lluvias ligeras y rachas de viento de hasta 50 km/h

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL