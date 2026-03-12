Más Información

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima; detienen a líder de célula delictiva dedicada tráfico de metanfetaminas

Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima; detienen a líder de célula delictiva dedicada tráfico de metanfetaminas

¿Qué pasa con los taxis en el AICM?; entre bloqueos, amparos y sanciones, esto es lo que se sabe del tema

¿Qué pasa con los taxis en el AICM?; entre bloqueos, amparos y sanciones, esto es lo que se sabe del tema

Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

Tras la cuarta contingencia por ozono del año, este jueves 12 de marzo, el programa Hoy No Circula que se implementa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), opera de forma regular.

De esta forma, este día, el programa aplica para vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, así como hologramas 1 y 2.

Recuerda que los autos con holograma 00 y 0 quedan exentos de las limitaciones del programa, al igual que los autos híbridos y eléctricos, por lo que no hay restricciones en estos casos.

El programa Hoy No Circula se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en algunos municipios conurbados del Estado de México, con la intención de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la zona, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]