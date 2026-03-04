Más Información
Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo
Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación
Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 5 de marzo en las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan.
En esas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6°C, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Lee también Semar refuerza seguridad en CDMX y deja 78 detenidos en febrero; aseguran droga, armas y autopartes
Trabajadores del Gobierno de la CDMX bloquean vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc; exigen mejores condiciones laborales
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]