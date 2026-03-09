Ixtapaluca, Méx.- La autopista México-Puebla registró dos accidentes viales la mañana de este lunes que afectaron la circulación en tramos del Estado de México y límites con la Ciudad de México.

El primer percance ocurrió en el kilómetro 18+500, a la altura de Los Reyes La Paz, en el límite con la alcaldía Iztapalapa, con dirección hacia la Ciudad de México.

Varios vehículos resultaron involucrados en el percance vial.

Elementos de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, paramédicos de Iztapalapa y bomberos acudieron al sitio.

Tres personas resultaron lesionadas y recibieron atención inmediata.

La vialidad quedó reducida a un sólo carril en sentido a la capital del país; el tráfico avanzó a baja velocidad y provocó congestión severa en la zona limítrofe.

El segundo incidente se presentó en el kilómetro 42, en Ixtapaluca, con dirección a la Ciudad de México.

Un tractocamión que transportaba alrededor de 70 cabezas de ganado procedentes de Veracruz, aparentemente, se quedó sin frenos al tomar una curva y volcó.

El conductor salió ileso. Las reses quedaron atrapadas en el contenedor; personal de emergencia y un tráiler de apoyo llegaron para retirarlas.

La circulación se redujo en carriles en ambos sentidos durante la atención del siniestro; la dirección hacia Puebla mantuvo operación normal.

Capufe y la Guardia Nacional División Caminos atendieron ambos eventos y exhortaron a los conductores a extremar precauciones.

No se reportaron cierres totales prolongados, pero las maniobras de retiro de unidades complicaron el flujo vehicular en los dos puntos durante varias horas.

