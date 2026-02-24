La mañana de este martes, dos mujeres a bordo de una motoneta se impactaron contra una camioneta en un puente vehicular en la alcaldía Iztapalapa, dejando como saldo a una de ellas sin vida y la otra lesionada.

De acuerdo a las primeras versiones, las mujeres habrían alcanzado al vehículo al subir el puente de avenida Guelatao que cruza la Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Juan Escutia, impactándose contra la parte trasera de la camioneta.

Paramédicos de Protección Civil se trasladaron al lugar donde confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que la segunda fue trasladada al Hospital General de Zaragoza.

El conductor de la camioneta involucrada fue presentado ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Al área fue acordonada en espera de los servicios periciales, por lo que la circulación en la zona se ha visto afectada.

