El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que se ordenó una investigación por las agresiones por parte de policías capitalinos que denunciaron colectivos y madres buscadoras de personas desaparecidas, quienes se manifestaban en la Calzada de Tlalpan este 30 de junio, en el contexto del partido México-Ecuador y aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes.

“Dado los hechos denunciados y registrados, se instruyó a las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos, a investigar a profundidad los hechos y, siendo el caso, atendiendo a los principios procesales que nos rigen, solicitar las sanciones correspondientes, de acuerdo a la normatividad vigente”, indicó.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el titular de la SSC advirtió que en ningún momento se dio la instrucción de “limitar la libertad de manifestación y de expresión” del contingente, sino mantener libres algunos carriles de la Calzada de Tlalpan para desahogar la carga vehicular que había en ese momento.

Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que se ordenó una investigación por las agresiones por parte de policías. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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“Después del encauzamiento y resultado del diálogo que se entabló con los propios manifestantes, se realizaron los cortes viales pertinentes sobre Calzada de Tlalpan, al norte y poco antes de la 1:00 de la tarde, los agrupamientos policiales se replegaron en su totalidad, permitiendo que la expresión continuara en carriles centrales, durante poco más de tres horas”, dijo.

Asimismo, adelantó que en los próximos días sostendrá una reunión con el contingente involucrado en estos hechos y otros colectivos de búsqueda que así lo quieran.

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“En los próximos días, en el marco del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, estableceremos diálogo con las y los integrantes del contingente involucrado y de cualquier otro colectivo que así lo desee, para reafirmar ante ellos nuestro apoyo y compromiso irrestricto y sentido con su lucha”, dijo.

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Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que nunca dará una orden para reprimir ninguna expresión pública o movilización “mucho menos si se trata de causas legítimas y pacíficas que nos interpelan, que nos convocan, como es el caso de las personas buscadoras”, dijo.

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“He solicitado se realice una investigación para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar si hubo algún una irregularidad o algún comportamiento incorrecto. En esta ciudad no se reprime, ni se tolera ningún tipo de abuso de la autoridad”, expresó.

vr/cr