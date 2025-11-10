La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un narcado descenso de temperatura respecto a días anteriores en la CDMX, para este lunes 10 de noviembre.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se espera que haya temperaturas bajas en el sur y poniente de la ciudad, a partir de las 16:00 de la tarde de este lunes, a las 9:00 de la mañana del martes 11 de noviembre, por lo que se recomienda a la población estar prevenidos.

Además, entre las 9:00 de la mañana y las 19:00 de la tarde de hoy, se esperan vientos con rachas fuertes, principalmente en el sur y poniente.

En las últimas 24 horas la temperatura máxima para la CDMX alcanzará jasta 14°C alrededor de las 15:00 de la tarde, con una temperatura mínima de 8°C en las primeras horas del días.

