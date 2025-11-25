Más Información
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la alcaldía Benito Juárez presentó los avances en la consolidación del Centro de Atención a Mujeres (CAM), el cual ya cuenta con un equipo multidisciplinario y con un nuevo modelo de atención que guiará su operación a partir de 2026.
Como parte de esta conmemoración, se realizó un acto protocolario en el propio Centro, donde se presentó formalmente al nuevo equipo y los progresos alcanzados en su operación.
Karina Magaña, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, subrayó la importancia de fortalecer la cercanía institucional con las mujeres de la demarcación.
“Hoy reafirmamos un compromiso profundo con cada niña y mujer de Benito Juárez: que nunca más estén solas ni vivan con miedo. Vamos a recorrer colonia por colonia para acercar los servicios del CAM. Este mural simboliza esperanza, fuerza y libertad; es un recordatorio de que aquí serán siempre escuchadas, respetadas y acompañadas”, dijo.
Marina Pompa Cortés, jefa de Unidad Departamental de Atención a la Mujer, destacó la labor territorial que se realiza para ampliar el acceso a la información y los servicios.
“Fortalecemos nuestra presencia en territorio con brigadas comunitarias que salen semanalmente para acercar información, orientación y apoyo. Ninguna mujer debe quedar sin acceso a la atención que necesita. Una vida libre de violencia es un derecho que seguiremos defendiendo todos los días”, añadió.
Asimismo, Alma Lucía López, directora de Igualdad Sustantiva e Integración Familiar, enfatizó la importancia de generar espacios seguros para todas las mujeres que viven, trabajan o transitan por la demarcación.
“Estamos construyendo un modelo que permita que cualquier mujer que viva o transite por Benito Juárez pueda recibir orientación inicial en cualquier espacio de la alcaldía. Queremos que se sientan seguras, respaldadas y acompañadas en el ejercicio de su derecho a vivir libres de violencia”, precisó.
El programa incluyó el reconocimiento a los artistas creadores del nuevo mural del CAM; la presentación del marco informativo que integra la ruta de atención y el modelo operativo del Centro; así como una cápsula inmersiva de sensibilización dirigida especialmente a hombres, en la que se expusieron frases representativas de diversas formas de violencia hacia las mujeres.
El CAM está conformado por especialistas en Trabajo Social, Psicología y Asesoría Jurídica. Trabajo Social se encarga de identificar el tipo y la modalidad de violencia, realizar la medición de riesgo, diseñar planes de intervención, dar seguimiento y efectuar canalizaciones institucionales. Psicología, brinda atención con enfoque breve y orientado a objetivos, priorizando el acompañamiento emocional. El área jurídica ofrece orientación legal, seguimiento en casos y coordinación con autoridades, especialmente cuando hay niñas involucradas.
