Este octubre, Coyoacán se llena de sabor, música y cerveza artesanal, y en Menú te contamos los detalles para que no pierdas de esta bonita celebración.

El restaurante Tucán, clásico de la cocina yucateca, cumple 36 años y lo festeja con un Beer Fest de 2 días en su sede de Felipe Carrillo Puerto 31, Coyoacán, los días jueves 2 y viernes 3 de octubre, de 2:00 a 10:00 PM.

Foto: Cortesía.

La fiesta reunirá a más de 6 expositores de cerveza artesanal mexicana e importada, ofreciendo estilos que van desde lager ligeras hasta etiquetas de especialidad.

Todo acompañado de antojitos yucatecos de la cocina de Tucán: panuchos, salbutes, cochinita pibil y otras delicias para maridar. Además, habrá música en vivo, regalos, sorpresas y merch oficial para celebrar como se merece.

Un clásico que nunca pasa de moda

Con más de 3 décadas de historia, Tucán es ya un referente en Coyoacán. Su propuesta combina tradición y creatividad con platos como los montaditos de plátano macho o la pizza de cochinita, sin olvidar sus bebidas originales, como el agua de chaya y la Margarita Maya.

Foto: Cortesía.

Para muchas generaciones, ha sido un lugar de encuentro para disfrutar del espíritu festivo y los sabores auténticos de Yucatán en la Ciudad de México.

Un plan imperdible en Coyoacán

El Beer Fest de Tucán es la oportunidad perfecta para pasar una tarde entre amigos, descubrir cervezas nuevas y disfrutar de la música en vivo en el ambiente único de Coyoacán.

Tucán

Dirección: Felipe Carrillo Puerto 31, Coyoacán, CDMX.

Fechas: Jueves 2 y viernes 3 de octubre de 2025.

Horarios: De 2:00 a 10:00 PM.

IG: @tucancoyoacan

