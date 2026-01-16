Si traes antojo de hacer unas deliciosas milanesas, pero no tienes pan molido; o estás intentando hacer de tu cocina algo más casero y saludable, hoy en Menú te compartimos el paso a paso para hacer pan molido en casa.

El pan molido es uno de esos ingrdientes tan versatiles y fáciles de usar que nunca falta en las cocinas. Es ideal para hacer milanesas; sin embargo, también puede usarse para servir con pastas, en saladas, o incluso freír pollo.

Foto: Freepik.

Seguro que dificilmente falta en las cocinas. Claro que nadie está exento de olvidar agregarlo a la lista del super o no medir la cantidad cuando lo usas y quedarte sin pan molido antes de terminar de cocinar. ¡Pero te tenemos la solución!

¿Cómo hacer pan molido en casa?

Hacer pan molido en casa es, de hecho, mucho más fácil de lo que esperarías. De acuerdo con Serious Eats, solo necesitas dos ingredientes básicos: pan de caja y sal kosher. Y, en lo que respecta a los utensilios, solo necesitas uno; el procesador de alimentos.

Para hacer pan molido en casa solo necesitas seguir estos sencillos pasos:

Corta los bordes del pan en caso de ser necesario y corta en trozos de 1 pulgada de grosor.

Si usas pan fresco, precalienta tu horno a 165°C y coloca la rejilla en el medio. Coloca los trozos de pan en una charola con papel encerado y hornea durante 20-30 minutos, o hasta que el pan esté seco. Retira del horno y espera 5 minutos hasta que se enfríe.

Si usas pan seco o de días anteriores, puedes saltarte el paso del horno.

Lleva el pan al procesador de comida y procesa hasta lograr migajas pequeñas pero crujientes. Ten cuidado de no sobre procesar el pan, pues podría hacerse polvo.

Agrega sal al gusto y listo.

Foto: Freepik.

De acuerdo con Serious Eats, este pan molido puede almacenarse por hasta 3 meses. Además, la más grande ventaja de hacer pan molido en casa es que, además de sal, puedes agregar los condimentos de tu preferencia y hacer un pan molido que le dé un toque especial a cada receta.

¿Con qué sustituir el pan molido en las recetas?

Sin embargo, si ya estás cocinando y tampoco tienes pan de caja en la alacena, puede que lo que necesites es un sustituto de pan molido. Si ese es tu caso, también podemos ayudarte. Aquí te dejamos algunos sustitutos de pan molido que, de acuerdo con Taste of Home, elevarán el sabor de tus recetas sin sacrificar la textura:

Pretzels triturados

Nueces trituradas

Galletas saladas en migajas

Avena triturada

Hojuelas de maíz trituradas

Harina de almendras

Arroz blanco cocinado

Papas fritas trituradas

Foto: Freepik.

