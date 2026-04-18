Las verduras pueden contener partículas contaminantes, adquiridas durante la recolección, empaquetado y transporte. Esto no sólo es poco higiénico para tus comidas, sino peligroso para tu salud.

Si este proceso te genera dudas, en Menú te decimos cuáles debes desinfectar antes de utilizarlas en tus preparaciones.

Desinfecta tus verduras con agua potable y solución desinfectante. Foto: Unsplash

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¿Por qué es importante desinfectar la verdura?

Las verduras pueden contener microorganismos dañinos en su exterior y éstos son responsables de provocar problemas de salud, principalmente infecciones gastrointestinales.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, algunos contaminantes que se pueden encontrar en la cáscara son:

Tierra

Insectos

Residuos de pesticidas

Aguas residuales

En ese sentido, desinfectar las verduras es una práctica que no debe omitirse, sin importar si las compras en puestos locales o empaquetadas en el supermercado.

Las verduras contienen residuos de tierra, insectos, pesticidas y hasta aguas residuales. Foto: Unsplash

¿Qué verduras se deben desinfectar obligatoriamente?

Todas las verduras se deben desinfectar, pero no con el mismo procedimiento, por ejemplo:

Siguiendo con la información del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, las que se componen de hojas (lechuga, espinaca, acelga, berros, arúgula, etcétera) pueden lavarse bajo el chorro de agua, y luego se dejan remojar 15 minutos en una solución de vinagre. Al final se enjuagan y listo.

Mientras que las verduras con cáscara (papa, zanahoria, pepino, calabaza, etcétera) deben lavarse con agua y cepillarse para remover los restos de tierra. Después se dejan remojar en una solución de bicarbonato de sodio con 3 gotas de cloro por litro. Por último se enjuagan.

En el caso de las verduras con piel (jitomate o pimiento) se recomienda lavarlas con jabón desinfectante y enjuagar muy bien antes de consumirlas.

El bicarbonato de sodio y el vinagre pueden ayudar a desinfectar las verduras. Foto: Unsplash

Medidas de higiene para desinfectar las verduras

Lávate las manos antes de empezar: esta medida es clave para manipular cualquier alimento. Enjuaga con agua potable: utiliza agua limpia y apta para consumo humano. Usa un desinfectante adecuado: puedes apoyarte de soluciones especiales para alimentos (como gotas desinfectantes), o una mezcla de agua con unas gotas de vinagre o cloro apto. Deja actuar el desinfectante: remoja las verduras durante de entre 5 a 10 minutos, no menos. Sécalas con utensilios limpios: usa toallas de papel o paños limpios para secar tus verduras, evitando volver a contaminarlas.

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