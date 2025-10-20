Con la bajada de temperaturas, los síntomas de la gripe y otras infecciones respiratorias suelen hacerse presentes en la vida cotidiana. Sin embargo, una alimentación equilibrada y, sobre todo, incluir en la dieta frutas que fortalezcan el sistema inmunológico puede ser clave para prevenirlos.

En Menú te contamos por qué el jugo antigripal y las frutas que lo componen son una buena opción para mantener las defensas altas.

Jugo antigripal con naranja, piña, jengibre y miel, ideal para fortalecer el sistema inmunológico. Foto: Freepik

Leer también 5 destilados que conocimos en el Festival Ay Jalisco No Te Rajes que tienes que probar

¿Se puede combatir la gripe con alimentos?

La alimentación no solo proporciona la energía necesaria para mantener el cuerpo en funcionamiento, sino que, cuando se realiza de manera adecuada, también permite obtener beneficios que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento del organismo.

De acuerdo con el sitio médico de la Residencia San José, durante la temporada de frío es común permanecer en espacios cerrados y en contacto cercano con otras personas, lo que aumenta el riesgo de contagio de virus que provocan resfriados o gripe. Por ello, una alimentación balanceada puede ser una forma eficaz de prevención antes de recurrir a medicamentos.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay señala en su blog informativo que mantener una dieta variada y equilibrada, con especial énfasis en frutas y verduras de temporada como naranja, mandarina, limón, ciruela y acerola, contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades respiratorias.

Combina frutas de temporada para crear un jugo antigripal lleno de beneficios. Foto: Freepik

Otro factor clave para mantenerse saludable, de acuerdo con el sitio especializado en nutrición Healthline, es la hidratación. Durante episodios de fiebre, sudoración o pérdida del apetito, síntomas comunes en casos de gripe, es frecuente que el cuerpo se deshidrata con facilidad.

Si bien el agua es la mejor opción por ser un desintoxicante natural, la fuente destaca que tanto las frutas como las verduras pueden aportar líquidos y nutrientes esenciales. Por ello, consumir jugos naturales sin endulzantes añadidos es una excelente manera de hidratarse y reforzar las defensas del organismo.

¿Qué frutas son recomendables para el jugo antigripal?

Una forma sencilla de incorporar frutas a la alimentación diaria es prepararlas en jugos o smoothies. No obstante, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con Gregory Torres Palomino, pediatra del Hospital ABC, advierte que, debido a su alto contenido natural de azúcares, incluso los jugos preparados en casa deben consumirse con moderación.

Beber jugos como el antigripal no sustituye la visita al médico en caso de resfriado o gripe; sin embargo, puede ser una manera rápida y práctica de aprovechar los beneficios de las frutas que lo componen.

El jugo antigripal es una opción natural para mantener las defensas altas durante el invierno. Foto: Freepik

Por su parte, el portal especializado Healthline recomienda evitar los jugos industrializados o de concentrado, así como las versiones con colorantes o azúcares añadidos, y optar por preparaciones elaboradas con 100 % fruta natural.

En el caso del jugo antigripal, la mayoría de las recetas incluyen los siguientes ingredientes, reconocidos por sus propiedades benéficas para el sistema inmune:

Naranja: El jugo de esta fruta es una fuente concentrada de vitamina C, la cual, según el portal especializado Healthline, al ser soluble en agua, actúa como un potente antioxidante y cumple un papel clave en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias.

Piña: Gracias a la bromelina, una enzima natural presente en esta fruta, ayuda a reducir la inflamación y la congestión. Su alto contenido de vitamina C y manganeso también contribuye a reforzar las defensas del organismo.

Jengibre: De acuerdo con la Residencia San José, esta raíz de sabor picante favorece la eliminación de flemas, limpia las vías respiratorias y alivia los síntomas de congestión. Además, posee propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas.

Guayaba: Según Medical News Today, es una de las frutas con mayor contenido de vitamina C. Sus hojas contienen flavonoides, antioxidantes naturales asociados con beneficios para prevenir infecciones respiratorias como la gripe.

Miel: Actúa directamente sobre la garganta al ser un expectorante natural, ayudando a eliminar flemas y calmar la irritación. Sus propiedades antisépticas y antimicrobianas la hacen útil para controlar y combatir infecciones leves de las vías respiratorias.

Naranja, piña y jengibre: una combinación ideal para combatir el resfriado. Foto: Freepik

Aun cuando el jugo antigripal no reemplaza la atención médica, su combinación de frutas y raíces ricas en nutrientes lo convierte en una alternativa natural para fortalecer el sistema inmunológico y aliviar síntomas leves de resfriado.

Leer también Receta: Cómo hacer tamales de masa colada para la ofrenda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.