La escena gastronómica mundial atraviesa uno de sus momentos más polémicos tras la renuncia de René Redzepi, la figura central detrás del restaurante Noma, reconocido como el mejor del mundo en 5 ocasiones. En Menú te contamos lo que sabe hasta el momento.

Después de dos décadas de liderar el proyecto que transformó la cocina contemporánea desde Copenhague, el chef danés deja su cargo en medio de presuntas denuncias sobre las prácticas laborales y la cultura de alta presión en los establecimientos de élite.

Este movimiento no solo marca un distanciamiento definitivo del cocinero con su creación más famosa, sino que pone en duda el futuro del proyecto Noma 3.0.

Lo que comenzó como una evolución hacia un laboratorio de alimentos, ahora se enfrenta a una crisis de liderazgo de uno de los personajes más influyentes del sector.

¿Quién es René Redzepi?

René Redzepi es reconocido mundialmente como el arquitecto de la "Nueva Cocina Nórdica". Según datos de The Best Chef Awards, el cocinero ascendió rápidamente a la fama gracias a su enfoque radical en la estacionalidad y el uso de ingredientes locales obtenidos mediante la recolección silvestre o foraging.

Bajo su mando, Noma obtuvo tres estrellas Michelin y fue nombrado el mejor restaurante del mundo en cinco ocasiones. Más allá de los premios, su influencia se extendió a través de la investigación técnica.

Redzepi convirtió su cocina en un centro de experimentación sobre la fermentación y el aprovechamiento total de los recursos naturales; de modo que su visión no solo cambió la dieta de Escandinavia, sino que dictó las tendencias que hoy siguen los establecimientos más exclusivos del planeta.

¿Cuáles son las supuestas acusaciones en su contra?

Redzepi está rodeado actualmente de declaraciones sobre el ambiente de trabajo en su establecimiento. De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, excolaboradores han denunciado una cultura laboral tóxica bajo su liderazgo.

Los testimonios señalan que, presuntamente, el éxito de Noma se sostuvo sobre un sistema de "abusos verbales, humillaciones, y jornadas de trabajo extenuantes".

Según reporta el New York Post, estas prácticas incluían el uso de mano de obra no remunerada a través de pasantes que trabajaban largas horas bajo condiciones de alto estrés, lo que ha generado una condena sobre los costos humanos de la alta cocina.

¿Qué dijo el chef sobre las acusaciones?

Ante el peso de las denuncias, el propio René Redzepi utilizó sus plataformas oficiales para abordar la situación. De acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram, el chef comentó que su estilo de liderazgo fue, en muchas ocasiones, perjudicial para su equipo.

En sus declaraciones, Redzepi dijo que el entorno que creó no siempre fue el adecuado, señalando que "ha habido momentos en los que no he sido la mejor versión de mí mismo como líder".

En el mismo posteo, el cocinero expresó que la intensidad necesaria para alcanzar la cima de la gastronomía mundial lo llevó a normalizar comportamientos que hoy reconoce como inaceptables.

Según sus declaraciones en redes sociales, este reconocimiento de sus faltas como líder es parte de un proceso necesario para que la organización pueda transitar hacia una nueva etapa, centrada en el bienestar de quienes forman parte de la cocina.

¿Por qué se va René Redzepi de Noma?

La salida definitiva del chef se produce como una respuesta a la presión ética derivada de las críticas a su liderazgo. Según informa The Guardian, Redzepi presentó su renuncia en marzo de 2026.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Noma confirmó que esta decisión busca permitir que la organización avance bajo "una nueva estructura de liderazgo" que garantice un entorno de trabajo saludable y alejado de las polémicas del pasado.

Informes de medios internacionales indican que la renuncia busca salvaguardar la viabilidad de los futuros proyectos de la marca. En sus canales digitales, el restaurante enfatizó que el enfoque ahora estará en "reconstruir la cultura interna" y fortalecer el compromiso con su equipo.

Al respecto, Redzepi expresa que "el equipo al frente de Noma hoy es el más fuerte e inspirador que ha habido [...] Noma siempre ha sido más grande que cualquier persona, y este paso honra esa creencia".

Igualmente, el reconocido chef declaró estar orgulloso de la dirección en que se encamina esta nueva etapa de Noma y adelanta que seguirá operando siempre bajo el principio de explorar ideas y descubrir nuevos sabores.

¿Qué es Noma y por qué cerró la ubicación original?

Para entender la magnitud de esta salida, es necesario recordar que Noma nació como un espacio de vanguardia en Copenhague; su nombre es un acrónimo de nordisk (nórdico) y mad (comida).

El cierre de su ubicación original y su transformación en el modelo Noma 3.0 sirvieron como contexto previo, ya que el propio Redzepi admitió que el modelo de restaurante convencional era "financiera y emocionalmente insostenible".

De acuerdo con medios internacionales, aquel cierre fue el primer paso hacia un formato de laboratorio de innovación culinaria enfocado en Noma Projects.

Sin embargo, lo que se presentó inicialmente como un cambio de modelo motivado por la búsqueda de equilibrio, ha culminado con la desvinculación total de su fundador, dejando el futuro de sus investigaciones en una etapa de cierta incertidumbre institucional.

