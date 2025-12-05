Las fiestas decembrinas se caracterizan por dos cosas, al menos generalmente; reunir a la familia y mucha comida reconfortante. Sin embargo, en ocasiones estos aliemntos no suele ser tan sanos o bajos en calorías como uno quisiera.

Especialmente los postres, aunque deliciosos, suponen una gran cantidad de calorías y, en ocasiones, grasas saturadas. Pensando en todos aquellos que llevan una estricta o tienen alguna restricción alimenticia, en Menú nos dimos a la tarea de buscar un postre saludable para esta Navidad y aquí te dejamos la receta.

¿Los postres saludables saben igual que los postres regulares?

Al no contener lo mismo, los postres saludables, a menudo bajos en azúcar y libres de gluten, tienen un sabor diferente al de un postre regular. Sin embargo, Délices Sucrés Montréal, sostiene que esto no significa que sacrifiques sabor, simplemente es diferente.

Foto: Unsplash.

Además, de acuerdo con Délices Sucrés Montréal, optar por postres veganos y libres de gluten no solo es inclusivo, sino que tiene algunos beneficios que no deberías pasar por alto, tales como:

Menor aporte de colesterol y grasas saturadas

Mayor facilidad para ser digeridos

Son amigables con el medio ambiente (evitar el consumo de productos de origen animal, reduce tu huella de carbono)

¿Cómo hacer un postre navideño vegano libre de gluten?

Para que disfrutes de una dulce Navidad, pero sin todo el azúcar extra; aquí te dejamos la receta de una tarta de chocolate vegana libre de gluten, directo del blog de cocina Nadia’s Healthy Kitchen, que no puede faltar en tu mesa. ¡Toma nota!

Tarta de chocolate vegana libre de gluten – 350 calorías por porción (rinde 12 porciones)

Ingredientes

Para la base

200 g de harina libre de gluten

2 cucharadas de azúcar en polvo

100 g de mantequilla vegana fría

5 cucharadas de agua

Para el relleno

400 ml de leche de coco (de preferencia de lata)

300 g de chocolate amargo en trozos

60 ml de jarabe de maple

80 ml de jugo de naranja

Ralladura de naranja

Foto: Unsplash.

Preparación

Precalienta el horno a 180 C°.

Engrasa el molde en el que vas a hornear tu tarta.

En un bowl grande, mezcla la harina y el azúcar, añade poco a poco la mantequilla. Usa un tenedor para integrar la mantequilla y mezcla hasta que la textura asemeja migas de pan.

Agrega agua poco a poco hasta formar una bolita de masa ligeramente pegajosa.

Extiende la masa en el molde y, con ayuda de un tenedor, haz algunos agujeritos en la base. Hornea durante 15 minutos y deja que se enfríe.

En una sartén, mezcla los ingredientes para el relleno y calienta a fuego medio bajo hasta que se derritan e integren.

Vierte la mezcla en el molde y deja que se enfríe completamente antes de llevar al refrigerador por 5 horas.

Decora al gusto y sirve.

