A través de una colaboración con Google Maps, la cantante Dua Lipa y su plataforma Service95, la cual describe como un "servicio de concierge cultural", publicó 12 listas con sus lugares imperdibles para comer, beber, visitar, tener citas románticas o dónde comprar tu próximo libro para leer en el mundo.

Como la trotamundos que es, Dua Lipa tiene recomendaciones foodie en ciudades como Londres, Los Angeles, Tokio y, por su puesto, la CDMX, una de las ciudades favoritas de Dua para visitar.

Bajo el nombre "Dua Lipa's List: Must-See Mexico City" su lista dedicada a la Ciudad de México incluye en total 12 lugares, incluyendo tres paradas culturales: Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, Museo Frida Kahlo (Casa Azul) y la Casa Luis Barragán, y un club nocturno: Club San Luis.

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¿Cuáles son los lugares favoritos de Dua Lipa para comer en CDMX?

Contramar

El recorrido que propone Dua comienza en el restaurante Contramar de la chef Gabriela Cámara. La cantante explica que en cuanto baja del avión, se va directo a comer aguachile y las famosas tostadas de atún que acompaña con una mezcalita de jamaica.

"Empieza ahí y construye el resto del día alrededor de eso. Todo lo demás en la Ciudad de México tiene más sentido después de estar en Contramar”, comparte Dua.

Contramar se encuentra en Durango 200, en la colonia Roma Norte.

Las tostadas de atún y el aguachile son de sus favoritos. Foto: IG Contramar

Em

Del chef Lucho Martínez y poseedor de una estrella Michelin, Em es la recomendación de Dua Lipa para disfrutar cocina vegetal en Ciudad de México.

"Em es Lucho Martínez haciendo lo que mejor sabe hacer: tomar los ingredientes mexicanos en serio y crear algo completamente original con ellos. Probablemente es la propuesta de cocina vegetal más emocionante que he probado. No vas a extrañar la carne”

Em se ubica en Tonalá 133, en la Roma Norte.

Em es proyecto del chef Lucho Martínez. Foto: Tripadvisor Carlos G

Café Tormenta

La lista sigue con Café Tormenta, una cafetería callejera que sirve café de especialidad proveniente de diferentes estados como Chiapas o Veracruz. El toque cool está en la música que acompaña la experiencia.

“Tormenta tiene mi voto por las mejores bebidas y panadería de inspiración mexicana local; prueba los refrescos artesanales locales para descubrir algo que no encontrarás en otro lugar.”

Café Tormenta se ubica en Puebla 90, esquina con Mérida, en la Roma Norte.

Para Dua, tienen las mejores bebidas y panadería de inspiración mexicana local. Foto: IG Café Tormenta

Máximo

De cocina impecable, el restaurante de Lalo García y Gabriela López no podía faltar en la lista de Dua Lipa: "Máximo se siente como el tipo de restaurante que define la cocina de la ciudad. La cocina aquí es técnicamente brillante, pero nunca se siente fría o distante. Una propuesta farm-to-table hecha con personalidad. Tan solo el tuétano vale la visita”.

Máximo está en Avenida Álvaro Obregón 65 Bis, en la Roma Norte.

Tienen una propuesta farm-to-table. Foto: IG Máximo

Pujol

Pujol de Enrique Olvera, cumple este año 26 años desde su apertura en el 2000. Ha sido reconocido por listados como los 50 Best Restaurants y es uno de los dos únicos restaurantes en ostentar dos estrellas Michelin en México.

Por su puesto, también cuenta con el sello de aprobación de la cantante británica: “Pujol es, simplemente, uno de los mejores restaurantes del mundo. El mole madre lleva años cocinándose y es una representación perfecta de lo que es la cocina mexicana".

Pujol se ubica en Polanco, en la calle de Tennyson 133.

Este 2026 cumplen 26 años. Foto: IG Pujol

Tacos del Valle

Después de una noche de fiesta en CDMX, como cualquier otra persona, Dua busca los infalibles tacos. Su elección es Tacos del Valle, adentro de Pasaje Parián, quienes, por cierto, también son recomendados por la Guía Michelin México.

“Tacos del Valle es el lugar al que vas tarde, cuando la noche ha sido larga y necesitas algo delicioso. Es mi opción favorita para tacos de madrugada en la ciudad. Mi favorito es el suadero”

Tacos del Valle está ubicado en Avenida Álvaro Obregón 130 en la Roma Norte.

Después de una noche de fiesta, son la mejor opción. Foto: IG Tacos del Valle

¿A qué bares va Dua Lipa en CDMX?

Hanky Panky

Salimos de la Roma Norte para ir a la colonia Juárez. Oculto detrás de una puerta secreta se ubica este speak easy que en 2025, ocupó el lugar 35 de los North America's 50 Best Bars.

Dua Lipa lo califica así: “Hanky Panky es un bar de coctelería estilo speak easy que definitivamente vale el pequeño esfuerzo de cruzar la puerta. Los cocteles con mezcal son de los mejores que he probado en cualquier lugar. Es pequeño, íntimo y perfecto para la última parte de la noche.”

Hanky Panky Cocktail Bar está en Turín 52, en la colonia Juárez.

Es un speak easy en la Juárez. Foto: IG Hanky Panky

Le Tachinomi Desu

Del grupo Edo Kobayashi (Enomoto, Rokai, Sushi Kyo, Tokyo Music Bar) Tachinomi es un Standing Bar al estilo japonés. El espacio es íntimo y de decoración minimalista. Imperdible probar su selección de sakes, whiskeys y vinos.

“Le Tachinomi Desu es un bar japonés de pie en medio de la Ciudad de México, algo que no debería funcionar tan bien como funciona. Excelente sake, botanas muy buenas y una de esas sorpresas perfectas que encajan completamente con el espíritu de la Ciudad de México”.

Le Tachinomi Desu se encuentra en la colonia Cuauhtémoc, en la calle de Río Pánuco 132-1a

Tienen una selección de vinos, sake, whisky y más. Foto: IG Le Tachinomi Desu

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