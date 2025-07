Se bajó del caballito, se montó en copa de diseño; conquistó al mercado del país vecino. Objeto del deseo entre celebridades, omnipresente en los mejores bares del mundo… se llama tequila, es el más insigne emisario embotellado de México y hoy celebra su día.

Fue un 24 de julio de 2006, cuando el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila quedaron enlistadas por la UNESCO como Patrimonio Mundial. De ahí la conmemoración del Día Internacional del Tequila.

Si no lo has hecho, apunta la Ruta del Tequila a tu lista de deseos viajeros. Hincha el alma de orgullo por México contemplar sus agaves en formación, coronas de destello azulado, ráfagas afiladas como la tenacidad del jimador que apresta su coa para desnudar las piñas maduras.

Son 34 mil 658 hectáreas, delineadas por los municipios de Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena y Teuchitlán, en Jalisco, las que regalan a la vista ese espectáculo enmarcado por las montañas agrestes y el cian del cielo.

Tequila, un destilado mexicano multisensorial. Foto: iStock

Contener la plantación

Pero también es justo ahí, en el campo, donde el tequila atraviesa uno de sus grandes retos: la sobreproducción de Agave tequilana Weber variedad azul. El único entre la inmensa variedad de agaves permitido en la elaboración del tequila.

“En los últimos años, hemos estado produciendo alrededor de 600 mil litros de tequila al año; es decir, 24 botellas por segundo.

“Tenemos 20 millones de toneladas de agave disponible y solamente 4.5 millones van a utilizarse. Hay cinco veces más disponibilidad de la que realmente se necesita”, explica el Dr. Jaime Villalobos, maestro catador de la industria tequilera, presidente de Cultura y Capacitación del Tequila A.C. y director de Selectos de la Tierra Azul.

La prosperidad de una industria en crecimiento atrajo inversores especulativos a la plantación. Así, los agaveros registrados pasaron de 5 mil 988 en 2017 a 42 mil 441 en 2025. En 2019, el Consejo Regulador de Tequila (CRT) tenía censadas 167.3 millones de plantas; en 2022 el registro alcanzó 414.7 millones.

“No podemos comprar más agave del que podemos procesar. Esa es una gran verdad”, agrega el maestro catador. “La crisis del agave apenas comienza, en los siguientes cinco años habrá sobreoferta”.

La maduración mínima de un agave azul para la producción de tequila es de 6 años. Es decir, los ejemplares utilizados en la destilación 2025 se plantaron, a lo sumo, en 2019.

Tequila, un destilado mexicano multisensorial. Foto: iStock

Agavero desde 1995, Villalobos sufrió los embates de la oferta y demanda: durante el boom de la plantación su precio de venta tocó fondo en 60 centavos por kilo. Más allá de la implacable ley del mercado, queda en la boca el resabio amargo del escaso valor dado a los años de maduración.

Un primer esfuerzo por paliar la sobre plantación fue el programa Agave Responsable Ambiental (ARA): el CRT negó el registro a agaves plantados en suelos no agrícolas o en superficies deforestadas para tal propósito.

Ahora, el Consejo y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera promueven el programa Agave Responsable Social. Las 206 fábricas que conforman el organismo acordaron comprar a agaveros con plantaciones registradas de 1994 a 2017, con menos de 100 mil plantas y que cumplan con sus obligaciones fiscales. La respuesta, sin embargo, no ha sido la esperada.

“Se les iba a comprar a precio FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) más 2 pesos. Más o menos 8 pesos por kilo ofrecían todas las fábricas. Fue un compromiso unánime apoyar al grupo más vulnerable”, explica Villalobos.

“Bajo estas condiciones, había una posibilidad de proteger a más de 5 mil 800 productores tradicionales de agave, pero la gente no quiere pagar sus impuestos, quiere vender a un coyote y ganar sin declarar. No van ni mil registrados”.

El director y académico, sin embargo, confía en que para 2030 el exceso de agave estará ya resuelto y la industria tequilera alcanzará entonces el billón de litros al año.

Tequila, un destilado mexicano multisensorial. Foto: iStock

¿Tequila para los mexicanos?

No es ningún secreto. El gran consumidor de tequila es el país vecino —en 2024 se exportaron 400.3 millones de litros de tequila, 84 por ciento con destino a Estados Unidos—, muchas de las marcas conocidas viven bajo el paraguas de empresas multinacionales y otras tantas se desarrollan exclusivamente para exportación.

Bacardí adquirió Cazadores en 2002 y Patrón Spirits en 2018; Sauza, propiedad de Beam Global desde 2005 pasó a Suntory Holdings en 2014; Brown-Forman se hizo con Tequila Herradura en 2007; Grupo Campari compró Espolón en 2009 y, en 2015, Diageo completó la adquisición de Don Julio.

De este y del otro lado de la frontera, los famosos han sucumbido a la tentación de tener su propia etiqueta. Y para muestra, las de Dwayne Johnson “La Roca”, Kendall Jenner, Adam Levine, Mark Wahlberg, George Clooney, Kate del Castillo, Michael Jordan, Carlos Santana, Justin Timberlake, Diego Boneta…

Pero antes, habría que dar crédito a los caudillos anónimos, los grabados de José Guadalupe Posadas, las canciones de Jorge Negrete, los cuadros de Frida Kahlo, la época de oro del cine mexicano… por convertir al tequila en símbolo de mexicanidad y resistencia.

La historia de este destilado no es todo glamour, jet setters y etiquetas ultra premium. Fue en las trincheras de la Revolución Mexicana donde el tequila se volvió ícono, intelectuales y escritores lo abrazaron como la bebida identitaria del pueblo. ¡Sí, menudo giro de tuerca!

Tequila, un destilado mexicano multisensorial. Foto: iStock

“Hoy hay más ‘influencers’ del tequila en Estados Unidos que en México… grandes artistas empezaron a incursionar en la creación de marcas y ahora hasta Luisito Comunica tiene su tequila, ¡imagínate!”, comenta Villalobos.

Pero este fenómeno ha dado la falsa impresión de que crear y comercializar un tequila para el mercado estadounidense es un quehacer sencillo.

Elisa Villarreal, experta en destilados de agave y consultora en comercialización de vinos y licores con más de 20 años de experiencia, explica que los recién llegados a la caza del “sueño americano” están enfrentándose con un mercado saturado y un consumidor exigente e informado.

“Claro, muchas fábricas te hacen el producto si tú lo pides, pero desafortunadamente muchos emprendedores no tienen un plan de mercadotecnia: no saben dónde y cómo van a vender. El mercado estadounidense tiene excedente de inventarios y no está comprando más marcas”, señala Eli.

Aunado a ello, Villarreal considera que muchos empresarios no están informándose para satisfacer las exigencias del mercado: productos bien hechos, sustentables, libres de aditivos, provenientes del comercio justo… Del otro lado del Río Bravo, las certificaciones pesan.

“Hoy el valor agregado es la tierra, el entorno, las levaduras, identificar el origen, hablar de la zona y su ecosistema. Entre más natural y orgánico, mejor. La tendencia es redignificar la materia prima, volver a los orígenes y regenerar la tierra donde se siembra el agave”, agrega la experta.

Tequila, un destilado mexicano multisensorial. Foto: iStock

Tendencias descoloridas

Tequila reposado incoloro sería la definición más básica de un cristalino, concepto inexistente hasta 2012. Algunos defienden sus sutilezas, otros critican su falta de carácter, pero el éxito mercadológico fue tal, que hoy abundan cristalinos en el anaquel.

La filtración es un proceso autorizado dentro de la normativa del tequila, acota Villalobos, y en ningún momento se habla de color específico. Sigue siendo reposado incoloro.

El experto cree que los cristalinos llegaron para quedarse; Elisa, por el contrario, vaticina que son una moda con fecha de caducidad. El tiempo y el mercado lo dirán.

Sí, sí, las bajas graduaciones alcohólicas y los procesos de desalcoholización se han adueñado de la conversación y las etiquetas en los últimos tiempos, pero te tengo noticias: si no tiene al menos 35 por ciento de volumen alcohólico, NO es tequila. Así lo establece la NOM, punto.

A contracorriente y para los ávidos de intensidad, algunas marcas han apostado por los High Proof o tequilas de alta graduación. Ahí están Roca Patrón con 45 grados; Arette Artesanal Fuerte con 50.5 o Entremanos con 50, solo por mencionar algunos.

De acuerdo con diversos análisis de mercado, otra categoría que muestra un crecimiento importante es la de bebidas listas para beber (RTD) a base de tequila. Especialmente los millennials y la generación Z encuentran atractiva su conveniencia y variedad de sabores.

Más allá de cristalinos, enlatados, extra-alcohólicos, la coctelería con tequila ha florecido en las barras del mundo. Aunque, dicho sea de paso, las margaritas del Hussong (cantina en Ensenada a la que se atribuye una de las historias detrás de la creación de dicho coctel), tiene un lugar especial entre los amantes de la mixología con tequila.

La producción de agave espera recuperarse con la regulación de los precios 26 de enero. Foto: Raúl Torres y Miguel García / EL UNIVERSAL

En el horizonte

Con el mercado estadounidense bien afianzado, los tequileros se han lanzado ya a la conquista de China: las exportaciones al Gigante Asiático crecieron significativamente para cerrar en 1.67 millones de litros en 2024.

Por otro lado, del 7 al 13 de septiembre, Jalisco será anfitrión de la 27 edición del Spirits Selection by CMB, uno de los concursos de bebidas espirituosas con mayor prestigio a nivel mundial. Sin duda, una oportunidad para posicionar tequila y raicilla en la mira de expertos catadores de todo el mundo.

Mientras tanto, alcemos las copas tequileras y brindemos por un destilado que, con sus altas y bajas, sus andanzas revolucionarias y cosmopolitas, sus cocteles clásicos y propositivos… está presente en 120 países y ha regalado a México fama, fortuna y orgullo.

