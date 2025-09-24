El pulque, bebida de dioses y regalo de la diosa Mayahuel, lleva milenios siendo parte de la cultura mexicana; de hecho, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lo describe como "la bebida mexicana por excelencia".

Hoy en Menú, queremos hablarte de un festival que celebra a esta bebida prehispánica de la mano de un clásico de los antojitos en Azcapotzalco. ¡No te lo vas a querer perder!

¿Por qué hay tantas ferias y festivales del pulque?

El pulque es una bebida con una larga historia en México; originalmente, se creía que tenía propiedades medicinales como: aliviar malestares gastrointestinales, estimular el apetito, dar energía, y mejorar algunos padecimientos renales.

¡Pero eso no es todo! El pulque es una bebida que se encuentra a lo largo y ancho del país, como menciona la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: "El pulque es tan famoso que se consume en toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos".

Claro está que los lugares que más destacan en lo que respecta a la producción son la CDMX, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, y Michoacán. ¡Por eso la mayoría de las ferias del pulque tienen lugar en estos estados!

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Festival de la Petrolera y el Pulque 2025?

Este festival, que celebra al pulque y la cocina, tendrá lugar en la explanada del Parque Tezozómoc en la Alcaldía Azcapotzalco. ¡Así es! Este 27 y 28 de septiembre, Azcapotzalco se llenará de vida, color, y sabor.

La entrada será libre y el evento se estenderá de las 10:00 a las 17:00 hrs. Sin embargo, deberás tener en cuenta el consumo en el lugar.

¿Qué habrá en el Festival de la Petrolera y el Pulque 2025?

En esta primera edición, habrá música en vivo y muchísima comida para compartir. Claro que, como menciona la alcaldesa Nancy Núñez, "Las Petroleras, platillo nacido en la Refinería 18 de Marzo y orgullo chintololo, serán las protagonistas [...] en una apuesta para impulsar la economía local y compartir la riqueza culinaria de [Azcapotzalco] con toda la CDMX".

Se contará también con la participación de restaurantes como El Bajío, La Islaa, El Dux de Venecia, Petroleras y Huaraches Vero, Asados Don Abel, La Casa de los Tíos, y algunos más. ¡No te lo puedes perder!

