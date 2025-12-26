¿Sabías que la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera describe al pulque como “una bebida de gran trascendencia cultural para los mexicanos”? No nos extraña que ya tenga un día reconocido oficialmente.

¡Así es! El Congreso de la Ciudad de México ya reconoce el Día del Pulque en la CDMX como una efeméride oficial y hoy en Menú te contamos cuándo se festeja.

¿Cuándo se celebra el Día del Pulque en la CDMX?

Bajo el lema de “Honrar al pulque es honrar nuestra identidad y la dignidad cultural de quienes la han preservado”, el pasado 21 de diciembre del año en curso, el Congreso de la Ciudad de México, dio a conocer que el primer domingo de febrero de cada año es declarado el “Día del Pulque en la CDMX”, como se propuso en el dictamen presentado por la Comisión de Normatividad, Estudios, y Prácticas Parlamentarias.

El Congreso de la Ciudad de México, menciona que “este dictamen da pie a la revaloración, difusión y protección de dicha tradición como parte del patrimonio vivo de la Ciudad de México”.

Foto: Imagen creada con AI.

Adicionalmente, el diputado Ernesto Villareal Cantú, declaró que el mero hecho de reconocer oficialmente el Día del pulque en la CDMX “dignifica la labor del tlachiquero, fortalece la economía rural que abastece a la capital y defiende al maguey, pieza clave para el equilibrio ecológico del país”.

¿Por qué es importante el reconocimiento oficial del Día del Pulque en la CDMX?

Además de lo antes mencionado, la Universidad de Guadalajara comparte que, para poder degustar esta bebida ancestral, es necesaria la labor de muchas personas que intervienen en la preparación de esta.

Asimismo, destaca que se trata de una tradición que se transmite de generación en generación, por lo que el reconocimiento se extiende no solo a los hombres y mujeres que se dedican a la elaboración del pulque, sino a la dedicación y técnica de todas las comunidades cuya base de subsistencia es esta bebida.

Foto: Imagen creada con AI.

¿Estás listo para celebrar el próximo Día del Pulque en la CDMX?

