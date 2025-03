Los huevos son un ingrediente fundamental en casi todas las cocinas. Ya sea en recetas de chefs profesionales o de quienes solo buscan preparar su almuerzo, ya que pueden incorporarse en una gran variedad de recetas y platillos.

Pero, ¿cuánto tiempo sueles guardarlos antes de consumirlos? Hoy en Menú te decimos cómo saber su fecha de caducidad.

Es mejor consumir huevos frescos. Foto: Pixabay

¿Los huevos tienen fecha de caducidad?

Seguramente, alguna vez te has enfrentado a esta situación: tomas un huevo y no recuerdas específicamente cuánto tiempo lleva en el refrigerador. ¿Cómo saber si sigue siendo apto para consumo?

Comer alimentos fuera de su fecha de caducidad puede incrementar el riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias, debido al posible crecimiento de bacterias como la Salmonella. Por lo tanto, es mejor ingerir los productos de origen animal cuando son frescos.

Según información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la caducidad de los huevos siempre debe mostrarse en el empaque y antes de comprarlos necesitas revisar que duren hasta el tiempo en que planeas cocinarlos.

No comas huevos en mal estado porque podrías afectar tu salud. Foto: Unsplash

Por su parte, el Egg Safety Center menciona que “la fecha de vencimiento no puede exceder los 30 días después de que los huevos se empacaron en el cartón” y que, dependiendo del minorista, esa fecha puede ser menor a 30 días.

Sin embargo, añade que si este alimento es refrigerado a una temperatura máxima de 5 °C, entonces puede consumirse de 4 a 5 semanas después de la fecha de caducidad que viene en el empaque.

Para que lo tengas en cuenta: los huevos deben guardarse en la parte más fría del refrigerador y lejos de la puerta para evitar cambios bruscos de temperatura.

Además, si el huevo ha pasado por una cocción intensa puede ser almacenado hasta por una semana en el refrigerador.

Refrigera los huevos a 5°C para aumentar su tiempo de vida. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si un huevo ha caducado?

Si has refrigerado el huevo y perdiste la cuenta del tiempo que lleva ahí o ya no tienes la fecha de caducidad, toma en cuenta los siguientes parámetros para decidir si consumirlo o no:

Olor : Olfatear un huevo es un truco infalible. Si detectas un mal olor quiere decir que se ha hechado a perder. Si no lo percibes con facilidad, tendrás que romper el huevo para apreciarlo mejor.

Olfatear un huevo es un truco infalible. Si detectas un quiere decir que se ha hechado a perder. Si no lo percibes con facilidad, tendrás que romper el huevo para apreciarlo mejor. Apariencia viscosa : Si el huevo presenta grietas y una textura viscosa , es probable que haya presencia de bacterias. Así que no lo consumas.

Si el huevo presenta grietas y una , es probable que haya presencia de bacterias. Así que no lo consumas. Apariencia polvorienta en la cáscara: Las pequeñas manchas pueden ser un indicio de moho .

. Cuando el huevo flota en el agua: Este es un experimento que te dirá si sigue frescoolócalo en un vaso con agua: si se mantiene en la superficie, quiere decir que muy pronto vencerá.

Verifica que los huevos estén en buen estado antes de consumirlos. Foto: Freepik

Al manipular alimentos caducados, se recomienda tomar medidas de seguridad alimentaria: lavarse las manos después de tocar huevos crudos, mantener separados los utensilios que hayan entrado en contacto y lavar las superficies donde fueron almacenados.

Recuerda que tu bienestar personal depende de los ingredientes que usas y de cómo los manipulas. Siempre hazlo de la manera adecuada y, si tienes dudas, consulta con especialistas.

