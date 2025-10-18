Las ofrendas del Día de Muertos se llenan de colores, aromas y sabores gracias a los productos y platillos típicos de nuestro país. Entre ellos destaca el camote, un fruto que ha formado parte de las celebraciones desde la época prehispánica.

En Menú te contamos cómo incluirlo en tu altar con una receta tradicional para preparar dulce de camote casero, un postre que conserva la esencia de esta festividad mexicana.

El dulce de camote es uno de los postres tradicionales que endulzan las ofrendas del Día de Muertos. Foto: Freepik

¿Cuáles frutas no deben faltar en una ofrenda?

Si bien el pan de muerto y las flores de cempasúchil son los protagonistas de muchas ofrendas, las frutas y los dulces también cumplen un papel fundamental al aportar color, aroma y simbolismo a este ritual del Día de Muertos.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) explica, a través de sus redes sociales, que las ofrendas suelen incluir una variedad de elementos naturales y objetos simbólicos, cada uno con un significado dentro de la tradición.

En el caso de las frutas, como naranjas, mandarinas, plátanos, tejocotes, camotes, manzanas y cañas de azúcar, su presencia representa la generosidad de la tierra y la naturaleza. Por ello, incluirlas es una forma accesible y colorida de enriquecer la ofrenda.

Postres típicos como el dulce de camote llenan de sabor las ofrendas mexicanas. Foto: Freepik

Por su parte, la Representación de Agricultura en Yucatán destaca que el trabajo de los productores del país garantiza el abasto de ingredientes esenciales como la calabaza de castilla, el camote, el tejocote y el amaranto, productos con raíces prehispánicas que mantienen viva la tradición.

En el caso particular del camote, generalmente preparado con miel o piloncillo, existen variedades de color blanco, naranja, amarillo, morado, rosa y rojizo. Se siembra durante la primavera y el otoño, y aporta beneficios a la salud al ayudar a prevenir la presión alta, el estrés, la diabetes, la anemia y las hemorragias.

Una forma deliciosa de incorporar a la ofrenda es mediante el dulce de camote tradicional, muy popular en estados como Colima y Nayarit.

En estados como Nayarit, Colima y Oaxaca, el dulce de camote es un clásico de las festividades. Foto: Freepik

¿Qué es el dulce de camote?

El dulce de camote, según información del Diccionario Gastronómico Larousse Cocina, es una preparación elaborada con camote cocido y endulzado, que tradicionalmente se consume por las mañanas acompañado de leche, especialmente en el estado de Nayarit.

En Tabasco, se prepara con camote cocido en agua con azúcar, coco fresco y piña molida, conocido como dulce de camote, coco y piña. En Oaxaca, en cambio, adquiere una presentación circular y se elabora con piña en cubos y jitomate rebanado, cocidos en una miel de azúcar, agua y canela.

Si bien existen múltiples versiones según la región, es posible prepararlo fácilmente en casa con una receta tradicional para colocar en la ofrenda de Día de Muertos y disfrutar de su sabor dulce.

Ingredientes del dulce de camote

1 kilo de camote crudo

2 conos de piloncillo

2 tazas de agua

½ taza de jugo de naranja natural

Ralladura de la cáscara de 1 naranja

1 raja de canela

½ taza de leche evaporada

1 cucharadita de vainilla

canela en polvo

Procedimientos

Lava y pela los camotes; posteriormente, córtalos en cubos de tamaño mediano.

Coloca una olla al fuego y añade el piloncillo troceado, el agua, la ralladura y el jugo de naranja, junto con la raja de canela.

Cocina a fuego lento hasta que el piloncillo se disuelva y se forme un jarabe ligero.

Agrega los camotes y deja hervir a fuego medio durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que estén suaves.

Verifica que el jarabe haya espesado ligeramente y añade la vainilla y la crema evaporada para darle un sabor más dulce y cremoso, ideal para los niños.

Cocina por 5 minutos más y retira del fuego.

Sirve el dulce de camote y decora con un poco de canela en polvo al gusto.

En las ofrendas, el dulce de camote representa la dulzura de la vida y el cariño hacia los difuntos. Foto: Freepik

