Cuando se trata de cocina, no hay nada como los consejos y trucos de las abuelas; son de lo más útiles a la hora de hacer recetas y hasta para cuidar tus utensilios de cocina.

Tal es el caso del famoso proceso de "curar" ollas y sartenes. Generalmente, esto solo se relaciona con el barro; sin embargo, también aplica para otros materiales. Hoy en Menú te enseñamos a curar sartenes de hierro fundido, para que a tu cocina nunca le falte sabor.

¿Por qué usar sartenes de hierro fundido?

Actualmente, el mundo de sartenes es tan amplio que encuentras opciones hechas de distintos materiales; desde el típico teflón hasta las llamativas sartenes con recubrimiento de polvo de diamante o cerámica.

Claro que hay clásicos que son tan buenos que simplemente no los podemos dejar ir. Tal es el caso de las sartenes del hierro fundido que, según Healthline, hoy en día son tan populares como cuando fueron creadas (en China, alrededor del 500 a.C., de acuerdo con datos de JCS Casting Company).

Foto: Unsplash.

Esto, según Healthline se debe a varias razones:

Las sartenes de hierro fundido son casi indestructibles.

son casi indestructibles. Es posible restaurar las sartenes de hierro aunque estén oxidadas.

Todas las sartenes de hierro fundido, después de curarse, tienen una capa antiadherente que puede renovarse tantas veces como sea necesario repitiendo el proceso.

Se pueden usar sobre casi cualquier fuente de calor (incluso llamas directas) y mantienen la temperatura por más tiempo.

Sin fáciles de limpiar.

No tienes que comparar cada año, puedes hacer una sola inversión y usarla por muchos años.

¡Puros puntos a favor!

Leer también: Cuáles son los ingredientes del pan de muerto

¿Cómo se curan las sartenes de hierro fundido?

La única parte confusa de usar sartenes de hierro fundido para cocinar es quizá lo que tienes que hacer antes del primer uso: curarlo o sazonarlo.

¡Pero no te preocupes! Aquí te dejamos algunos tips para curar sartenes de hierro fundido compartidos por Lodge Cast Iron y America's Test Kitchen.

Primero que nada, tienes que saber que el curado de la sartén de hierro fundido es una capa de aceite carbonizado que se adhiere a la superficie de la sartén y funge como protección y antiadherente.

Foto: Unsplash.

Esta capa generalmente se forma con el tiempo; entre más cocinas, más grueso se hace el recubrimiento. Sin embargo, esta es mucho más uniforme si se hace en un horno antes de usar tu sartén para cocinar.

Lodge Cast Iron comparte el paso a paso:

Lava la sartén con agua tibia y un poco de jabón.

Seca muy bien toda la superficie de la sartén usando toallas de papel y, de ser necesario, poniendo a fuego bajo sobre la estufa.

Aplica una capa delgada de aceite vegetal para cocinar en toda la superficie de la sartén (por dentro y por fuera), con ayuda de un trapo o toalla de papel de ser necesario.

Precalienta tu horno a una temperatura de entre 175 y 230 grados Celsius, y hornea tu sartén boca abajo durante una hora.

Transcurrido el tiempo, apaga el horno, pero no saques la sartén; espera a que se enfríe dentro del horno.

¡Listo! Ya puedes cocinar con tu sartén de hierro fundido.

Leer también: Cuántas calorías tiene un pan de muerto con café, atole y chocolate

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters