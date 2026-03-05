Más Información
Mazatepec.- “Yo solo quiero recuperar a mi hija, viva”, dice la madre de Karol, estudiante de la UAEM en su campus de Mazatepec, al poniente del estado, desaparecida desde el lunes 2 de marzo, el mismo día que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas encontró el cadáver de Kimberly, otra estudiante universitaria.
Antes de la marcha que organizaron alumnos y académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, César Toledo Casillas y Alondra Gómez Jaime, padres de Karol de 18 años, agradecieron la solidaridad del campus y se dirigieron hacia Cuernavaca a una diligencia con la fiscalía.
La organización civil Morelos Rinde Cuentas informó que en Morelos hay 2 mil 41 personas desaparecidas y no localizadas, de ellas 623 son mujeres, representan el 31%.
A nivel nacional son 121 mil 112 personas desaparecidas, 25 mil 574 (21%) son mujeres. El 56% de las personas localizadas con vida en Morelos, son mujeres (2 mil 605)
De las 417 personas localizadas sin vida, 56 (12%) son mujeres y 417 (88%) hombres.
Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización
afcl/LL
