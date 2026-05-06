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Culiacán. - En un mensaje difundido a través de un video, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde cito “soy madre y estoy embarazada, como mujer tengo la capacidad, firmeza y honestidad para ejercer con responsabilidad el cargo inferido”.

A seis días de haber sido investida con el cargo por el Congreso del Estado divulgó que ya tuvo reuniones con los alcaldes, los miembros del Poder Judicial y Legislativo, para mantener la coordinación y la estabilidad de la gobernabilidad del estado.

Comentó que mantiene comunicación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para mantenerse unidos con orden y responsabilidad a fin de mantener la marcha de las instituciones.

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Informó que este miércoles iniciará una gira de trabajo, iniciando con una visita al municipio de Mocorito, donde entregará títulos de propiedad a familias para brindarles la certeza sobre su patrimonio y brindarles tranquilidad.

Bonilla Valverde externó que va a visitar y supervisar en los municipios las obras sensibles que están en proceso, destinadas a atender las prioridades de la población y escuchar las voces de los ciudadanos.

La tarde del martes pasado, en Palacio de Gobierno, presidió una reunión con 18 de los 20 alcaldes, en la que se comprometió a dar continuidad a los programas de gobierno y a las obras contempladas en el Plan Sinaloa para reactivar la economía.

En este encuentro, la gobernadora les puntualizó que existe gobernabilidad en el estado y los convocó a seguir sumando esfuerzos en esta causa común, en beneficio de los ciudadanos.

afcl

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