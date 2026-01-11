Salamanca, Gto.- En el transcurso de este sábado 10 de enero de 2026, diecisiete personas fueron asesinadas con armas de fuego en siete municipios de Guanajuato.

En la jornada violenta, grupos armados ocasionaron cuatro masacres con doce personas privadas de la vida en Valle de Santiago, Irapuato y Salamanca, la mayoría de las víctimas son jóvenes y adolescentes.

Alrededor de las 21:30 horas, mataron a tiros a tres hombres que iban a bordo de una motocicleta en el camino a la colonia Barlovento.

Minutos después acabaron con la vida a balazos del adolescente “SGHH” en una vivienda de la calle Puerto Peñasco, en la misma zona habitacional.

Las víctimas del ataque son Luis Manuel de 25 años y dos adolescentes identificados por la Fiscalía General del Estado con las siglas SIGT y JPRV.

En la colonia Valenciana de Yóstiro, de Irapuato, un grupo de individuos acribilló a dos hombres y una mujer que conversaban en la calle Avenida del Sol.

A las 10:15 de la noche se acercaron a ellos y les dispararon hasta verlos caer, luego huyeron en varios vehículos.

Poco antes, en la colonia Comunal Emiliano Zapata, también en Irapuato, un hombre falleció a manos de sujetos que le dispararon cuando abría la puerta de su casa.

La ola de violencia, en Valle de Santiago, impactó en las comunidades Las Cañas y Los Martínez en tres ataques armados durante la madrugada de este sábado, con el saldo de seis personas muertas, entre ellas un niño, un adolescente y una mujer.

Los poblados se ubican en los límites de los estados de Guanajuato y Michoacán.

Tras estos hechos, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que el titular de la dependencia, Juan Mauro Gonzalez, se reunió con su homólogo michoacano, José Antonio Cruz Medina, con el objetivo de fortalecer la estrategia conjunta, dar atención inmediata a la región y garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.

Ayer también se registraron homicidios dolosos por disparos de armas de fuego en Celaya, San Francisco del Rincón y León, uno en cada municipio.

