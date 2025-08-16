Más Información

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Culiacán, Sin. Un juez de control vinculó a proceso a Sergio “N”, al ser considerado presunto responsable del delito de de dos jovencitas, cuyos cuerpos fueron abandonados en un camino que conduce al ejido los Huizaches, en la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán.

Durante la audiencia inicial, el imputado se reservó el derecho a declarar, por lo que se le impuso como medida cautelar prisión preventiva y se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, la cual concluye en el mes de noviembre del 2025.

Con base a los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado, el día 2 de septiembre del año 2020, el imputado, se encontraba en un domicilio de la ciudad de Culiacán, acompañado de otro sujeto y dos adolescentes.

Lee también

Derivado de una discusión entre los dos varones, privaron de la vida a las dos jovencitas, cuyos cuerpos los trasladaron a un camino que conduce al canal San Lorenzo, en la sindicatura de Costa Rica, donde fueron localizados.

Con base a las investigaciones que se divulgaron sobre este hecho, a raíz que las familias de las dos adolescentes de 16 años de edad, cuyas identidades se mantienen en reserva, presentaron denuncias de sus desapariciones, se logró ubicar sus cuerpos, los cuales fueron incinerados por sus homicidas.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses