Cuernavaca, Mor.- Esta madrugada fueron vinculados a proceso penal tres de los cinco detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en la sustracción de menores de edad con fines de trata de infantes.

La captura de la banda, según reportes preliminares, fue mediante intervenciones telefónicas y el seguimiento de sus puntos georeferenciales. También se conoció que los menores sustraídos eran presuntamente vendidos por 120 mil pesos a una red de trata de infantes con operaciones en Centroamérica.

El arresto de los integrantes de la banda fue resultado de los operativos practicados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos, la semana pasada, por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de Secuestro de la FGR, en coordinación con fuerzas castrenses.

Las investigaciones federales adjudican a este grupo delictivo por lo menos en la sustracción de ocho menores de edad en el municipio de Cuautla, zona oriente del estado.

Lee también Fiestas patrias dejan 5 asesinados en Morelos; entre ellos, 2 feminicidios

El arresto de los integrantes de la banda fue resultado de los operativos practicados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos. Foto: Archivo

Eduardo Antonio Velazco Treviño, juez especializado de Control, validó las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal y abrió una investigación formal contra Dalindi C. C., Jesús Alberto L. J. y Pablo César O. G., imputados el pasado miércoles por secuestro agravado.

Las tres personas son relacionadas con la desaparición del bebé Joshua N. N., reportado como desaparecido el 2 de julio de 2024 y rescatado en un operativo conjunto de la fiscalía antisecuestros de la FGR, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Jiquipilas, Chiapas.

En ese lugar las fuerzas federales y castrenses detuvieron a María de los Ángeles L. J., en el operativo del pasado 12 de septiembre, cuya mujer tenía en su poder al bebé Joshua, así como a otros tres niños que aún no han sido identificados por las autoridades. También se desconoce si estos menores están relacionados con otros casos de desaparición infantil.

María de los Ángeles enfrenta cargos por desaparición cometida por particulares y secuestro agravado, y actualmente se encuentra bajo la custodia de un juez en Chiapas.

Lee también FGR atrae investigación de banda dedicada a la sustracción de menores con fines de trata en Morelos

Vinculan a proceso a sujetos por presunto robo de al menos 8 menores de edad en Cuautla, Morelos. Foto: Archivo

Las investigaciones arrojan que Dalindi C. C. es una de las dos mujeres que mediante engaños secuestraron a Yucari Nayeli T. C. y a su hija de 8 años, Sofía B. T., con el fin de quitarles al bebé Joshua. Los cuerpos de Yucari Nayeli y Sofía fueron hallados sin vida el 3 de julio en el municipio de Jantetelco, oriente del estado.

Con Dalindi también detuvieron a su pareja sentimental Jesús Alberto L. J., en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, cuando intentaban huir. En paralelo a su madre, Lizani C. C., y Fredy C. C., los arrestaron en Izúcar de Matamoros, Puebla, pero después los liberaron. A Pablo César O. G., otro de los presuntos integrantes de la red delictiva, lo capturaron en Cuautla, Morelos.

Pablo César O. G., de acuerdo con las investigaciones, presuntamente gestionaba ante el registro civil nuevas identidades de los bebés sustraídos.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr