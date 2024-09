Cuernavaca, Mor.- Elementos de la Policía Morelos, adscritos al municipio de Ayala, oriente del estado, sometieron y golpearon al periodista Paco Cedeño cuando documentaba la detención, presuntamente irregular, de un adolescente y su motocicleta.

Cedeño, conductor de noticiarios en la estación de radio Foro 911 en el municipio de Cuautla, transmitió su detención en sus redes sociales y pese a los golpes recibidos su teléfono siguió grabando cuando era conducido hacia los separos de la comandancia municipal.

En el audio se escucha cuando el periodista grita “no me estoy resistiendo, no me peguen”, mientras los policías lo someten y lo ingresan a los separos. “Siéntate hijo de tu puta madre”, le ordenan.

Otro policía dice a Paco Cedeño: “Es para que se le quite andar de chismoso. Ya estuvo suave”.

La detención se registró la tarde del domingo luego de que el periodista acudiera a las puertas de la comandancia municipal, con los padres del adolescente detenido y confinado a los separos de la Policía Morelos en Ayala.

En la transmisión se ve al periodista cuando amaga con ingresar a la comandancia, pero de pronto le abren la reja para invitarlo a pasar con la doble intención de someterlo una vez adentro. Un policía encara al periodista y lo reta a cruzar la línea de la puerta principal. Luego se oyen intercambios de palabras y el video muestra a un policía aparentemente empujado por alguien.

Luego camina hacia el reportero junto con unos cuatro policías y someten al reportero que pide a gritos que no le peguen. Más adelante el reportero confiaría a los mismos elementos policiales que inicialmente él había empujado al oficial.

Momento de la agresión de que fui objeto por parte de policías de Ayala, el cargo "Andar de Chismoso"

Condenan agresión

Horas después el Gobierno del Estado reprobó la acción violenta y el abuso de autoridad, y sostuvo que el respeto a la libertad de expresión siempre ha sido y será una prioridad para la presente Administración.

Informó que por instrucciones del gobernador en suplencia Samuel Sotelo Salgado se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si existe algún tipo de responsabilidad por parte de los involucrados.

Hasta anoche Paco Cedeño se encontraba en valoración médica acompañado de su familia y por medio del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas estatal, se le daba el acompañamiento necesario.

Por su parte el alcalde de Ayala, Juan Pablo Aragón, dirigió un escrito al Policía primero José Adrián Martínez Pérez, para instruirlo a iniciar la investigación de los elementos implicados en la agresión al periodista Paco Cedeño.

Así mismo ordenó la separación del cargo de los policías involucrados hasta en tanto se realizan las Investigaciones y se deslindan responsabilidades por la Unidad de Asuntos Internos.

FGE Inicia carpeta oficiosa

Por su lado la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que ante los hechos difundidos a través de redes sociales inició una denuncia de carácter oficioso.

“Por lo anterior, se iniciaron de manera inmediata los actos de investigación correspondientes, ante posibles hechos constitutivos del delito de abuso de autoridad cometido presuntamente por los elementos municipales en agravio del periodista, así como de otras víctimas”, expone.

Y precisó que el periodista rendía declaración en el hospital a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y posteriormente realizaría la clasificación de las lesiones para integrarlas a la carpeta de investigación respectiva.

