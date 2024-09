Luego de que la cadena de tiendas Oxxo informó que tomaría medidas ante los actos de violencia registrados en algunos municipios de Sinaloa, y por la suspensión en la distribución de Coca Cola en Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que a su gobierno no se le pidió ayuda, además que se lanzó contra los medios por informar estos hechos.

En su conferencia mañanera de este viernes 13 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador acusó que los dueños de Femsa, empresa propietaria de Oxxo, “son muy amigos de los del (periódico) Reforma”.

“Pero no nos pidieron apoyo, ellos tomaron la decisión, no impacta en nada, nada, nada. Y no puedo decir otras cosas por respeto”, dijo.

El Presidente calificó como “un escándalo” en las redes sociales el “que ya no van a seguir vendiendo Coca Cola en Morelos”, luego de que la empresa refresquera suspendió de manera temporal la distribución de su producto en la zona sur del estado, después que cuatro de sus trabajadores de su planta en el municipio de Puente de Ixtla, fueron secuestrados.

Sobre la alerta de viaje que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar a Sinaloa, López Obrador dijo que “están en su derecho”. Ellos saben bien, están informados, cómo no van a saber si allá están “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, dijo.

Oxxo toma medidas por la violencia

La cadena de tiendas Oxxo informó que ante los actos de violencia que se registran en algunos municipios en Sinaloa, se están tomando medidas de seguridad para resguardar a sus empleados.

“En Oxxo estamos aplicando medidas preventivas en algunas tiendas de Sinaloa para resguardar el bienestar de nuestras y nuestros colaboradores, ante las condiciones de inseguridad en el estado”, dijo el área de comunicación corporativa de Fomento Económico Mexicano (Femsa), propietaria de la cadena minorista.

De acuerdo con Oxxo, dichas medidas varían en cada municipio y tiene el reporte de que todos sus colaboradores se encuentran bien.

“Esperamos que pronto se restablezcan las condiciones de seguridad en la entidad para retomar operaciones con normalidad”, dijo la compañía.

