Cuernavaca, Mor.- Edgar Arroyo, el periodista que sorteó un ataque a balazos la noche del martes en Cuernavaca, exigió al gobierno municipal acatar el mandato de la Fiscalía General del Estado respecto a brindarle medidas de protección efectivas.

Arroyo, integrante del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Morelos, también deploró la actitud de sus compañeros del comité porque sólo dictaron como medida cautelar que la Policía Preventiva realice rondines de vigilancia por bitácora por su casa.

Al salir del hospital, dijo, el Ministerio Público ordenó a la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna, brindar las medidas de protección pero hizo caso omiso. Arroyo acusó omisión de las autoridades y una falta de responsabilidad porque su caso no se trató de un asalto o robo, sino un ataque hacia su persona.

“No sé si esto sea como una revancha también. Yo he sido muy crítico de denunciar que las autoridades de Cuernavaca son una bola de ladrones y toda la gente que rodea a la Secretaría y al mismo alcalde. No sé si esas críticas y por esos hechos que he dado a conocer de todos los temas violentos en las diferentes colonias de Cuernavaca, estén siendo omisos y digan ‘bueno es Edgar Arroyo, no, no pasa nada’”, expresó.

Lee también Sujetos armados atacan al periodista Edgar Arroyo coordinador de radio en La 99 en Morelos

El periodista se reunió con el fiscal Uriel Carmona Gándara para revisar los videos del ataque. Foto: Especial

El periodista contó que ayer se reunió con el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara y revisaron los videos donde vieron que lo siguieron desde unas tres calles antes de llegar al punto del ataque. Dice que no se dio cuenta cuando se le emparejaron porque hablaba por teléfono, pero se alertó cuando se le cerraron antes de ingresar a su casa y lo que hizo fue conducir en reversa para eludir a los delincuentes.

“Se baja el tirador que venía en la parte trasera y después el copiloto, y me empiezan a disparar. Yo ya estoy a 30 metros de distancia, ahí es cuando pierdo el control por la herida de bala en el brazo derecho, es cuando doy el volantazo. No me siguieron”, contó.

Dice el reportero que nunca recibió amenazas o advertencias pero en la revisión de videos con el fiscal morelense, detectaron que el sábado pasado un grupo de delincuentes asesinó al conductor de un auto a tres calles del atentado.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr