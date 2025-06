La ex síndica de San Pablo Huitzo, Oaxaca, Martha Isabel Hernández Hernández, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio calificado contra dos jóvenes en un hecho que ocurrió en el año 2020, cuando ella desempeñaba este cargo.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), precisó que corresponde a los hechos ocurridos en San Pablo Huitzo, en 2020, cuando dos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente por la policía municipal y presuntamente, por instrucciones de la síndica, llevados a un lugar alejado del poblado donde fueron golpeados y torturados por particulares, provocando la muerte de uno de ellos.

El 6 y 7 de mayo de 2020 los jóvenes residentes de San Pablo Huitzo, Juan Jaziel y Diego Luna Paz, fueron golpeados y torturados presuntamente por policías municipales de San Pablo Huitzo, por órdenes de Martha Isabel Hernández.

De esta agresión murió Juan Jaziel y sobrevivió Diego, quien tenía 20 años de edad. Según la denuncia realizada por el sobreviviente, la noche del 6 de mayo, fueron privados de su libertad arbitrariamente y sin ningún motivo aparente, en el centro de San Pablo Huitzo.

Posteriormente, los policías municipales los llevaron a las oficinas de la Sindicatura donde Martha Hernández les ordenó la agresión que se llevó a cabo en la madrugada del 7 de mayo en un paraje a la salida de la comunidad.

De acuerdo con la denuncia, Martha Isabel Hernández, habría dado la orden de que los policías se llevaran a los jóvenes y los golpearan, en lugar de entregarlos al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La ex síndica presentó su renuncia al cargo de manera formal por escrito el 1 de julio de 2020, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado el 31 de agosto de 2020. La ex funcionaria, según vecinos de Huitzo, abandonó la población tras su renuncia, mientras que uno de los ex policías fue detenido el 19 de junio de 2020 en Veracruz.

La FGR detalló que la Jueza de Control competente en el Centro de Justicia Penal Federal determinó que la FEMDH aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso en contra de Martha “H”, por los delitos de tortura en contra de ambos jóvenes, homicidio calificado en contra de uno de ellos y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de la víctima que sobrevivió.

Y se fijaron tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.

