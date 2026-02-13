Cuernavaca.- La Fiscalía Anticorrupción obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Dionicio Emanuel Álvarez, colaborador de Cuauhtémoc Blanco, por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, cometidos cuando fungió como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla. Álvarez fue detenido hace ocho días luego de permanecer 11 meses prófugo de la justicia.

El procesado también fue director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y, conforme con versiones de la Fiscalía Anticorrupción, también existe una carpeta de investigación por el delito de fraude ya que vendió un lote del Lago de Tequesquitengo por dos ocasiones.

Durante la audiencia por el delito de peculado agravado, el juez de control evaluó los datos de prueba y determinó vincular a proceso al exfuncionario y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Asimismo, estableció cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Lee también Detienen a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; es acusado de peculado agravado

La Fiscalía aportó que el peculado lo cometió Dionisio a principios del 2025, cuando el exfuncionario se desempeñaba como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla en la actual administración municipal, en donde se presume que desvió 12 millones de pesos de la recaudación del impuesto predial. Actualmente permanece internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cuautla, informó sobre la presentación, en tiempo y forma, de una denuncia formal contra el extesorero por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

La presidencia municipal informó que, de acuerdo con la revisión administrativa y financiera realizada por las áreas correspondientes del ayuntamiento, se integraron los elementos necesarios para proceder legalmente, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio municipal y garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl