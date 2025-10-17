Más Información

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Stellan Skarsgård reflexiona sobre su carrera en el Festival de Cine de Morelia: “Soy la suma de todos mis errores”

Stellan Skarsgård reflexiona sobre su carrera en el Festival de Cine de Morelia: “Soy la suma de todos mis errores”

Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo

Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo

El gobernador de Américo Villarreal Anaya realizó un sobrevuelo para supervisar la creciente que registra el cauce del hasta el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en donde constató las afectaciones a diversas comunidades rurales a causa del desbordamiento del río.

Acompañado por Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, el mandatario estatal dijo que “estamos preparados” para brindar apoyo y atención a la población en caso que se presente alguna en la entidad.

Desde el avión "Tláloc", el gobernador tamaulipeco observó que las llanuras inundadas están aligerando la carga de agua que llegará a la zona sur de Tamaulipas debido a que estos desbordamientos a lo largo del río sirven para amortiguar el golpe del líquido.

Lee también

"Hasta ahora las condiciones son de alerta a la población, sin que tengamos alguna expectativa de alguna situación catastrófica", afirmó.

El Gobernador destacó que se mantiene un monitoreo permanente y se evalúa toda la información técnica de las estaciones hidrométricas para estar en condiciones de determinar los sectores que pudieran sufrir algún daño y brindar el auxilio oportuno a los tamaulipecos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]