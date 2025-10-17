El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya realizó un sobrevuelo para supervisar la creciente que registra el cauce del río Pánuco hasta el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en donde constató las afectaciones a diversas comunidades rurales a causa del desbordamiento del río.

Acompañado por Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, el mandatario estatal dijo que “estamos preparados” para brindar apoyo y atención a la población en caso que se presente alguna emergencia en la entidad.

Desde el avión "Tláloc", el gobernador tamaulipeco observó que las llanuras inundadas están aligerando la carga de agua que llegará a la zona sur de Tamaulipas debido a que estos desbordamientos a lo largo del río sirven para amortiguar el golpe del líquido.

Lee también Sheinbaum visita por primera vez Álamo, Veracruz tras tragedia por lluvias; continúa recorrido por zonas afectadas

"Hasta ahora las condiciones son de alerta a la población, sin que tengamos alguna expectativa de alguna situación catastrófica", afirmó.

El Gobernador destacó que se mantiene un monitoreo permanente y se evalúa toda la información técnica de las estaciones hidrométricas para estar en condiciones de determinar los sectores que pudieran sufrir algún daño y brindar el auxilio oportuno a los tamaulipecos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc